Polisin ‘Beynine sıkarım’ dediği motokurye: Şikayetçi oldum

İzmir’de polisin, “İstersen kaç, dene, beynine sıkarım bir tane” dediği motokurye şikayetçi olduğunu söyledi.

Görsel: Twitter

Bu sabah, ‘Moto Kurye Haber-Yorum’ isimli Twitter hesabı üzerinden bir Trendyol kuryesinin kendisini durduran polis ekiplerini çektiği video paylaşıldı.

Videoda kurye, ehliyetini isteyen polislere, “Anahtarımı verirseniz ehliyetimi vereceğim. Koltuğun altında. Kaçacağım yok” derken polis memuru, “İstersen kaç, dene, beynine sıkarım bir tane” diyor.

Kuryenin, “Başka ekip çağırın” demesi üzerine ise polisler, “Bana artistlik yapma. Ağzını burnunu kırarım” diyerek kuryeyi ekip arabasına yaslayıp üstünü arıyor.

İzmir'de bir Trendyol kuryesi ile polis ekipleri arasında yaşanan tartışma an an kameralara yansıdı.

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– "Ehliyetini verir misin?"

– "Anahtarı verirseniz ehliyeti verecem abi…"

– "Biz açarız."

– "Abi kaçacağım yok."

Polis:"İstersen kaç dene beynine bir tane sıkarım"

…. pic.twitter.com/ztBRHYtzuz — Moto Kurye Haber-Yorum (@kurye_haber) April 10, 2022

Cumhuriyet’ten Miray Özbilek’e konuşan kurye olayın cuma sabahı yaşandığını söyledi.

Buna göre motoruyla ters istikamette giden kurye, karşısından gelen polisleri gördüğünü ama siparişi yetiştirmek için yoluna devam ettiğini anlattı.

Daha sonra aynadan arkasında beliren polisleri gördüğünü söyleyen kurye şunları söyledi: “Sağa çektim. ‘Bizden kaçıyorsun’, ‘Sana cezai işlem uygulayacağız’ diye silah çekti bana. Ama yüzüme doğrultmadı. Ama silahını dışarı çıkardı. Ondan sonra, ‘Kaçarsan beynine sıkarım’ dedi. Ben de ‘Ağabey ben durdum zaten, neden böyle bir tavır aldınız’ dedim. ‘Siren çaldık, anons yaptık duymadın’ dediler. Ben de kulaklığım ve kaskımdan dolayı duymadığımı söyledim. Kaskım var kafamda, nasıl duyabilirim? Olaylar sonrasında videodaki gibi gerçekleşti.”

‘Adliyeye gitmemem için beklettiler‘

Kendisini karakolda uzun süre beklettiklerini ancak sonunda gidip şikayetçi olduğunu söyleyen motokurye şöyle devam etti: “Bu olay saat 09:00’da oldu, 11:00 gibi karakola vardık. Saat 15:30’da karakoldan çıktım, adliyeye yetişmek için. Ehliyetimi aldıkları için arkadaşımdan rica ettim, ‘Motorunla hızlıca adliyeye gidelim, şikayetçi olmam gerekiyor sıcağı sıcağına’ diye. Beni adliyeye gitmemem için beklettiler. Alt tarafı bir ifade vermem gerekiyordu.

Ertesi gün, Karşıyaka Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı bana ulaştı. Bu işlerle ilgilenen bir avukatları olduğunu söyledi. Gittim avukatla da görüştüm. Avukat da bu sürecin takipçisi olacak. Pazartesi günü kendilerine vekalet vereceğim.”