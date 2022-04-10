Son 24 saat: 5 bin 609 vaka, 32 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 609 vaka, 32 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 172 bin 461 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısı ise 7 bin 315.
Yaramazlara biraz batar!
Şimdi, bu tırnağın içindeki nokta nereden çıktı?! Eski kitaplarda da rastlanıyor bu kullanıma, ama bugünkü kadar yaygın değil. Zaten on yıl önce de bu kadar yaygın değildi…
Türk Androloji Derneği’nin yaptığı bir araştırmaya göre, 40 yaş üzeri Türk erkeklerinde sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) oranı yüzde 33. Başka bir deyişle, 40 yaş üzerinde yaklaşık 6 milyon erkek sertleşme sorunu yaşıyor.
Geçen ay yakın çevremden üç kişi iş görüşmesi yaptı. İlginçtir, telaffuz ya da teklif edilen rakamlar, üçünde de iki uçlu duygular uyandıran cinstendi: “Bu hayat pahalılığında bu kadar az paraya çalışılır mı” ile “Bu krizde iş bulmuşum kabul etmemek olur mu” arasında gidip gelen keskin bir kararsızlık duygusu.
Klinik Psikolog Şerife Budak Köse, pandemi sürecinde ergen kız çocuklarda -cinsel kimlikleriyle ilgili- farklı sorunlar görmeye başladıklarını söylüyor.
İstanbul’un Maltepe ilçesinde içinde bebek bulunan bir aracın aynasını kıran şüpheli gözaltına alındı.