Diken

Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 5 bin 609 vaka, 32 can kaybı


Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 609 vaka, 32 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 172 bin 461 Covid-19 testi yapıldı.

İyileşenlerin sayısı ise 7 bin 315.

SON HABERLER

Haddini aşan nokta

Şimdi, bu tırnağın içindeki nokta nereden çıktı?! Eski kitaplarda da rastlanıyor bu kullanıma, ama bugünkü kadar yaygın değil. Zaten on yıl önce de bu kadar yaygın değildi…

Kriz enflasyon sarmalında iş görüşmesi: Ne kadar para isteyeceksiniz?

Geçen ay yakın çevremden üç kişi iş görüşmesi yaptı. İlginçtir, telaffuz ya da teklif edilen rakamlar, üçünde de iki uçlu duygular uyandıran cinstendi: “Bu hayat pahalılığında bu kadar az paraya çalışılır mı” ile “Bu krizde iş bulmuşum kabul etmemek olur mu” arasında gidip gelen keskin bir kararsızlık duygusu.