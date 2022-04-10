Marmara’da hava sıcaklığı düşüyor: İstanbul’da yağmur var

Meteoroloji, Marmara bölgesinde hava sıcaklıklarının 12 dereceye kadar düşebileceğini bildirdi.
Meteoroloji 1’inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın bölgede soğuk hava dalgası görüleceğini, sıcaklığın da 8-12 derece azalacağını kaydetti.
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevresinde yağışın bu akşam başlayacağı, yarın günün ilk saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklarla yağmur ve sağanak görüleceği belirtildi.
Yağışların yarın Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da kuvvetli olmasının beklendiği, salıdan itibaren zirai don tehlikesinin bulunduğu dile getirildi.