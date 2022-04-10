Muhalefet komisyonu kurdu: Çalışmalar başlıyor

Altı muhalefet partisinin genel başkanlarının DEVA Partisi’ndeki ikinci buluşmasında alınan kararla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş planının yol haritasını çalışmak üzere kurulan komisyonun üyeleri belirlendi.

Fotoğraf: DEVA Partisi

İlk olarak 12 Şubat’ta çalışma yemeğinde bir araya gelmişti. Altı lider, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın daveti üzerine 27 Mart’ta tekrar buluşmuştu.

Edinilen bilgiye göre, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin yetkililerinin yer aldığı çalışma grubu oluşturuldu.

Komisyonda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Sekreter Serhan Yücel, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi İnsan Hakları Başkanı Serap Yazıcı yer alacak.

Partiler öncelikle kendi yol haritalarını belirleyecek, ardından komisyon toplantıları başlayacak.

Toplantılarda geçiş sürecinin hangi dönemi kapsayacağı ele alınacak. Parlamenter sisteme geçiş sürecinde yapılması gerek tüm anayasal ve yasal düzenlemeler masaya yatırılacak ve bir metin haline getirilecek.

Cumhurbaşkanının görevleri ve yetkileri, kurulacak kabinenin çalışma şekli ve bakanların belirlenmesi, Meclis İçtüzüğü, Siyasi Partiler Kanunu gibi konuları da görüşülecek.