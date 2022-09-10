Akşam Postası / 10 Eylül 2022

Kılıçdaroğlu’ndan Kuddusi Okkır’ın ailesine ziyaret: Devletin özür dilemesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon davasında tutuklandıktan bir yıl sonra yaşamını yitiren Kuddusi Okkır’ın eşi Sabriye Okkır’ı ziyaret etti.

Erdoğan’dan çok sayıda görevden alma ve atama kararı

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre birçok isim görevden alınırken, yenileri de atandı.

Kaftancıoğlu’na ‘Soylu’ya hakaret’ten para cezası

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, sosyal medya hesabından ‘İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik hakaret içeren paylaşım yaptığı’ gerekçesiyle 10 bin 620 lira adli para cezası verildi.

Akşener: Türkiye, sosyal devlet özelliğini hızla kaybediyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın Türkiye’nin kaynaklarını erittiğini belirterek “Devletin, sosyal devlet olma özelliğinin hızla kaybolduğu bir dönemeçteyiz” dedi.

Kur korumalı mevduatların büyüklüğü 1,3 trilyon lirayı aşmış

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına katılımla ilgili ”Bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır” dedi.

Sancar: Bizler bakanlık peşinde koşacak insanlar değiliz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ”Bizler bakanlık peşinde, mevki, makam peşinde koşacak insanlar değiliz” dedi.

A Milli Basketbol Takımı Fransa’ya uzatmada yenildi

Fransa karşısında çeyrek final için mücadele eden Türkiye uzatmada 87-86 yenilerek Avrupa Basketbol Şampiyonası’ndan elendi.

TBMM Başkanı Şentop, Covid-19’a yakalandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Covid-19’a yakalandığını açıkladı.

Kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri İstanbul’da öldürüldü

Sırbistan’da kırmızı bültenle aranan, ülkenin önde gelen suç örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri Jovica Vukotiç, İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Dört kuşak tek yürek oldu, Tarkan konserinde buluştu

Bilge Egemen coşkusu bütün ülkede hissedilen İzmir’deki 9 Eylül Tarkan konserini Diken için izledi.

Orhan Pamuk yeni romanını anlattı: Bu kez müze değil oyun kağıdı yapıyoruz

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, yeni bir roman yazdığını belirterek, “Adı ‘Kağıt Oynayanlar.’ Kağıt oynuyorlar. Bu sefer bir müze yapmıyoruz ama oyun kağıdı yapıyoruz” dedi. Pamuk Masumiyet Müzesi’ne eklediği altı yeni eserle ilgili de konuştu.

İmamoğlu: Avcılar’daki kazada şoförümüz baygınlık geçirdi

İstanbul Avcılar’da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştığı ve 99 kişinin yaralandığı kazanın sebebi olarak metrobüs şoförlerinden birinin kalp krizi geçirerek fenalaştığı iddia edilmişti. İmamoğlu, şoförün fenalaşarak baygınlık geçirdiğini açıkladı.

ABD’den Rus petrolüne tavan uygulamasında yaptırım uyarısı

ABD Hazine Bakanlığı, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulama planına ilişkin kılavuz yayımladı. Kılavuzda tavan fiyat uygulamasına uymayanların yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Tahtta 70 yıl: Sayılar ve önemli yıllarla 2’nci Elizabeth dönemi

İskoçya’dan gelen ölüm haberi sonrasında dünya basınının gündemine oturan İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth 70 yıl 214 gün tahtta oturdu. 9 Eylül 2015’te, 63 yıl 216 gün hüküm süren Kraliçe Victoria’yı geride bırakarak ülkenin en uzun süre tahtta oturan ismi olan kraliçe 96 yıllık ömrüne ve tahtta geçirdiği on yıllara çok şey sığdırdı.

Pakistan’da 48 milyon nüfuslu eyalette okulların yüzde 40’ı yıkıldı

Pakistan’da yaşanan sel felaketi nedeniyle Sindh eyaletinde okulların yüzde 40’ı yıkıldı.

Rusya, Azerbaycan ve İran, Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru’nu geliştirmek için anlaştı

Rusya, Azerbaycan ve İran arasında, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru’nun geliştirilmesine yönelik bildiri imzalandı.

Lübnan’da telefon dükkanı soygununda dört kişi öldürüldü

Lübnan’ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde bir telefon dükkanını soymaya çalışan silahlı hırsızlar dört kişiyi öldürdü.