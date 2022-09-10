Akşener: Türkiye, sosyal devlet özelliğini hızla kaybediyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın Türkiye’nin kaynaklarını erittiğini belirterek “Devletin, sosyal devlet olma özelliğinin hızla kaybolduğu bir dönemeçteyiz” dedi.

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Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla birlikte Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi Açılış Töreni’ne katıldı.

Törende konuşan Akşener, sosyal belediyecilik anlayışının ortaya konduğu bir açılışta olduklarını söyledi. Türkiye’nin birçok noktasını dolaştığını ve insan hikayelerine tanık olduğunu belirten Akşener, şahit olduğu derin yoksulluk hikayelerinden bir bölümünü katılımcılarla paylaştı.

Akşener, özellikle çocuklar, gençler ve kadınların derin yoksulluğu daha yakıcı bir şekilde yaşadığına dikkat çekti.

Türkiye’nin hem insan kaynağı var hem ekonomik kaynağının olduğunu belirten Akşener, şunları söyledi: “Ama israf, kayırmacılık, liyakatsizlik, yandaş kayırma gibi pek çok olumsuzluğun Türkiye’deki kaynakları erittiği, insanları umutsuzluğa sevk ettiği ve maalesef devletin, sosyal devlet olma özelliğinin hızla kaybolduğu bir dönemeçteyiz. Bunu sağlayan da partili cumhurbaşkanlığı sistemidir.”

‘Devlet kurumları rekabete girmemeli’

Devletin kurumlarının birbiriyle rekabet eden değil, dayanışan bir şekilde çalışması gerektiğini vurgulayan Akşener, Avcılar’daki metrobüs kazası sonrasında AKP Gençlik Kolları üyesi gençler tarafından sosyal medyada yayılan asılsız iddiaları eleştirdi: “O genç kızımızın videosunu ben de izledim. Allah şahittir, kalbim yarıldı. Şimdi bu çocukları buralara ittiren, buralara bu konuşmaları yaptıran bir zihniyet var. Bu zihniyet, İstanbul’u kaybetti. O günden beri kendini toparlayamadı ve gittikçe kötüleşiyor, gittikçe çirkinleşiyor.”