Erdoğan’dan çok sayıda görevden alma ve atama kararı

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre birçok isim görevden alınırken, yenileri de atandı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’na Cumhur Sarıakçalı atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Ceylan görevlerinden alındı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Mutlu Koç atandı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü’ne Ümit Aydın, Orta Anadolu 3’üncü Bölge Müdürlüğü’ne Metin Bulut getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu görevden alınarak yerine Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er getirildi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açık bulunan Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne Hamza Güneş, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne Ökkeş Demir, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne Halil Akkaş, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne Ahmet Üzgün, Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne Hayati Kısacık getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl görevinden alınırken, yerine Hüseyin Toprak atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda açık bulunan Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne Tuncay Morkoç ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Levent Özil atandı.

Milli Savunma Bakanlığı’nda açık bulunan Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Avcı atanırken, Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldız görevden alındı.

Sağlık Bakanlığı’nda açık bulunan müfettişliğe, yeterlilik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcısı Mehmet Sait Uluğ atandı.

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na Hasan Maral getirildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı’na ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na kurumun Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar atandı.

Tarım bakanlığında deprem

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne Durali Koçak, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Kocaman ve Atilla Bektaş atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürü Turgut Çangır, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya görevden alındı.

Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Hayati Özgür ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş ve Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman görevden alındı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Kaya Yıldız ve Şadiye Yalçın ile IX. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun ve XX. Bölge Müdürü Sadullah Seven görevden alındı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Genel Müdür yardımcılıklarına Abdullah Ekin, Mehmet Akif Balta ve Beşinci Bölge Müdürü Murat Alp atandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Ali Osman Kıyak, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar görevden alındı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Çelik atandı.

Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Çakır görevden alındı.