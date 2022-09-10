Lübnan’da telefon dükkanı soygununda dört kişi öldürüldü

Lübnan’ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde bir telefon dükkanını soymaya çalışan silahlı hırsızlar dört kişiyi öldürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan açıklamada, Trablusşam kentindeki bir telefon dükkanına gelen motosikletli soyguncuların el bombası atması ve ateş açması sonucu dört kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kentte tansiyon yükseldi

Olayın ardından kentte tansiyonun yükseldiği ve Lübnan Başbakanı Necip Mikati’nin devreye girdiği belirtildi.

Mikati’nin Trablusşam’da güvenliğin artırılması ve huzurun sağlanması için Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi ve Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile irtibata geçtiği kaydedildi.