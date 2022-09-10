Ukrayna ordusu ülkenin doğusunda ilerliyor: Rusya doğruladı

Ülkenin doğusunda ilerleyişini sürdüren Ukrayna ordusunun, stratejik öneme sahip Kupyansk kentini de ele geçirdiği bildirildi.

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Rusya’dan kaybettiği toprakları geri almak için harekete geçen Ukrayna ordusu, Harkov’daki ilerleyişinden sonra ülkenin doğusundaki Kupyansk kentini de Rusya’dan geri aldıklarını duyurdu.

Ukrayna özel kuvvetler askerlerinin Harkov’dan yaklaşık 100 kilometre doğusunda yer alan 27 bin nüfuslu Kupyansk’ta olduğuna dair görüntüler paylaşıldı. Aylardan bu yana Rus işgali altında olan kent, özellikle Rus ordusunun ikmal ve lojistiği açısından stratejik bir öneme sahipti

DW Türkçe’de yer alan habere göre Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, ordu birliklerinin ülkenin doğusunda kentleri ve köyleri kurtararak ilerlemeye devam ettiğini açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Oleh Nikolenko, sosyal medya hesabındaki paylaşımında ‘askerlerin cesareti ve Batı’dan gelen askeri destek sayesinde etkileyici sonuçlar’ aldıklarını duyurdu.

Ukraynalı birliklerin Kupyansk’tan sonra İsyum kentini de yeniden ele geçirmeleri durumunda, Ukrayna’daki Rus askerlerin ikmal yollarının büyük bir darbe alacağı belirtiliyor. Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Harkov bölgesinde 30’dan fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını duyurdu.

Rusya’dan açıklama

Ukrayna ordusunun Harkov’da geri aldığı yerler arasında İzyum ve Balakley ilçeleri de var. AA’nın haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, bu ilçelerden geri çekildiklerini açıkladı. Bakanlığa göre ‘askeri operasyonun hedefine ulaşması için’ buradaki birlikler Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarına yönlendirildi.