Pakistan’da 48 milyon nüfuslu eyalette okulların yüzde 40’ı yıkıldı

Pakistan’da yaşanan sel felaketi nedeniyle Sindh eyaletinde okulların yüzde 40’ı yıkıldı.

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AA’nın Pakistan basınından aktardığına göre, eyalet genelinde 5 bin 619 okul tamamen yıkıldı, 12 binden fazlası da kısmen yıkıldı. Bu, eyaletteki okulların yüzde 40’ını oluşturuyor.

Bu durum, 16 binden fazla okulun kullanılamayacağı anlamına geliyor.

Yıkılan okulların yanı sıra 2 bin 500’den fazla okul, yardım kampına dönüştürüldü. Sel nedeniyle tahliye edilen 65 binden fazla aile bu okullara yerleştirildi.

Yetkililer, devlet okullarına kayıtların yüzde 50 oranında düşeceğini ve binlerce çocuğun temel eğitim alamayacağından endişe ediyor. Yetkililer, selden etkilenen bölgelerde ‘kamp okulları’ kurmayı planlayarak açığı kapatmak istiyor.

Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana devam eden muson yağmurları sonucu 1396 kişi hayatını kaybetmişti. Sindh eyaletinde 578 kişi yaşamını yitirmişti.