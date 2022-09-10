Kılıçdaroğlu’ndan Kuddusi Okkır’ın ailesine ziyaret: Devletin özür dilemesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon davasında tutuklandıktan bir yıl sonra yaşamını yitiren Kuddusi Okkır’ın eşi Sabriye Okkır’ı ziyaret etti.

Fotoğraf: ANKA

Okkır’ı İzmir’deki evinde ziyaret eden CHP liderine eşi Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. Kuddusi Okkır, Ergenekon davasında ‘Ergenekon’un kasası’ olduğu iddiasıyla yargılanırken 6 Temmuz 2008’de yaşamını yitirmişti.

ANKA’nın haberine göre ziyaretin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Kuddusi Okkır’ın ölümü aslında bir cinayettir. Bunu hepimiz biliyoruz. Büyük bir acıdır. Acı sadece aileye özgü bir acı değil, bu ülkede hak, hukuk ve adalet isteyenler aynı acıyı bir şekliyle çekmişlerdir. Devletin aslında özür dilemesi lazım. Gerçekten kendisine söz de verdim. Kesinlikle devletin Sabriye Hanım ile oturup helalleşmesi lazım.”

Ergenekon Davası

Ergenekon davasında eski Genelkurmay başkanı İlker Başbuğ’un da aralarında olduğu askerler, sivil toplum yöneticileri, gazeteciler, siyasetçiler, yazarlar ve sendika temsilcilerine kadar bine yakın kişinin yargılanmıştı.

Davadaki mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından bozulduktan sonra tüm sanıklar serbest kalmıştı. Zekeriya Öz ve Fikret Seçen’in de aralarında bulunduğu savcıların bir kısmı ‘FETÖ/PDY’den aranıyor ve firarda.