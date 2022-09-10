Koç Üniversitesi’nden yurt sorunu için dilekçe veren öğrencilere ‘bursunuzu keseriz’ tehdidi

ANIL CAN TUNCER

Koç Üniversitesi, kendilerine taahhüt edilen tek kişilik odaların okulun başlamasına üç hafta kala ‘paylaşımlı’ yapılmasına karşı çıkan doktora öğrencilerini burslarını düşürmekle tehdit ediyor.

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Koç Üniversitesi de okulun açılmasına 20 gün kala üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan öğrencilere ‘yurt imkânı sağlayamayacaklarını öngördüklerini’ açıklamıştı. Kiraların katlandığı bir dönemde yurtsuz kalan öğrencilerse duruma tepki göstermişti. Tepkiler sonrası okul yönetimi, İstanbul dışından gelen öğrencilere yurt sağlanacağını bildirmek zorunda kaldı.

Üniversiteden daha sonra doktora öğrencilerinin odalarına müdahale gelmişti. Yönetim, doktora öğrencilerine taahhüt ettiği tek kişilik odaları okulun başlamasına üç hafta kala ‘paylaşımlı’ yapmaya karar vermiş ve buna karşı protestolar başlamıştı.

Doktora öğrencileri dün, çözüm gelmemesi halinde asistanlık görevlerini bırakacaklarını duyurmuştu. İmzaladıkları dilekçeyi yönetime bizzat vermek isteyen öğrenciler güvenlik tarafından engellendi.

Dilekçede öğrencilerin asistanlık görevlerini bırakacaklarını duyurmasının ardından okul görevlileri ve akademisyenlerden ‘bursunuzu keseriz’ telefonları yağdı. Dilekçeye imza atan 60’ı aşkın öğrenciyi tek tek arayan Mühendislik Fakültesi Dekanı Atilla Gürsoy, imzalarını geri çekmemesi halinde öğrencilere verilen bursların kesileceğini söyledi. Gürsoy, öğrencileri başka akademisyenlere de arattı.

Diğer yandan öğrencilere atılan maille bugün akşam saatlerine kadar odalarını boşaltıp geçici odalara yerleşmeleri istendi. Odalarını boşaltmayan öğrencilerse yönetimden çözüm bekliyor.

Koç Üniversitesi’nden öğrencilere gönderilen mail.

Yurt sorunu

Geçen eğitim sezonu öncesi yurtlara ve fiyatları katlanan ev kiralarına gücü yetmeyen öğrenciler ‘Barınamıyoruz’ eylemleriyle parklarda yatmaya başlarken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öğrencileri yalancılıkla suçlamıştı.

Ama resmi veriler Erdoğan’ı yalanlamıştı.

Sorunlar bu sene de değişmedi. Ülke genelinde milyonlarca öğrenci, hem devlet yurtlarının yetersiz kapasitesi, hem pandemiyle tırmanışa geçen özel yurt ve konut kiraları sebebiyle zorlu bir sürece girdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, geçen hafta “Bugün itibariyle yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıktı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi” dedi. Ama yurtların kapasitelerinin nasıl artırıldığı da tartışma konusu. Öğrenciler, bunun odalara fazladan yatak ve ranza eklenmesiyle sağlandığını söylüyor.

Aynı durum okul yurtları için de geçerli. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) rektörlük, öğrencilere iletilen mesajda iki kişilik kız öğrenci yurt odalarının artık üç kişilik olarak kullanılacağını bildirmişti. Diken’e konuşan öğrenciler, bu kararın iki kişilik odalar için başvuru yapıp teminat ücretlerini ödedikten sonra alındığını söylemişti.

Boğaziçi Üniversitesi’nde de okul tanıtım günlerinde “Şehir dışından gelen tüm öğrencilere yurt sağlayacağız” diyen yönetim, yüzlerce öğrenciyi okulun açılmasına üç hafta kala yurtsuz bıraktı.