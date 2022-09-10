Orhan Pamuk yeni romanını anlattı: Bu kez müze değil oyun kağıdı yapıyoruz

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, yeni bir roman yazdığını belirterek, “Adı ‘Kağıt Oynayanlar.’ Kağıt oynuyorlar. Bu sefer bir müze yapmıyoruz ama oyun kağıdı yapıyoruz” dedi. Pamuk Masumiyet Müzesi’ne eklediği altı yeni eserle ilgili de konuştu.

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Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi’ne yeni eserler eklendi. Kitabın 33, 61, 62, 75, 76 ve 77’nci bölümlerini ifade eden yeni eserler, beş aylık çalışmanın sonunda tamamlandı.

Pamuk, müzenin açılışının 10’uncu yılı dolayısıyla hazırlanan eserlere ilişkin düzenlenen toplantıda müzeyi kurmaya 17-18 yıl önce henüz romanı yazarken karar verdiğini belirterek kitaptaki her bölüme özel bir eser hazırlandığına işaret etti.

‘Müzenin gelirini cebime atmıyorum’

Müzenin, sonrasında kurulan Masumiyet Vakfı’na bağlandığını aktaran Pamuk, “Müzemiz bilet fiyatlarıyla ayakta duruyor. Hatta kâr ediyor. Bu kârı cebime atmıyorum. Bu yıl olduğu gibi müzeyle, sanatsal işlerle ilgili yeni kutular yapıyoruz. Kutuların replikalarını yapıyoruz. Masumiyet Müzesi açılana kadar cebimden para verdim ama açıldıktan sonra hiç para koymadım. Bununla da övünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘Entelektüel dünyadan müzemize büyük ilgi var’

Müzeyi 10 yılda 285 bin kişinin ziyaret ettiğini bildiren Pamuk, bunlardan 36 bin kişinin kitaptaki ücretsiz bileti kullandığını aktardı.

Müze açıldığından bu yana geçen 10 yılda dünyada da tanındığını anlatan Pamuk, şunları kaydetti:

“Pek çok ünlü geldi. 2014’te Avrupa Yılın Müzesi oldu. Bizden sonra Amsterdam’daki Rijks Müzesi aynı ödülü aldı. Bizden evvel Louvre Müzesi yaptığı renovasyondan dolayı ödül aldı. İkisi arasında ödül aldık. Çok şeref duyduk. Umberto Eco’dan Nobel Ödülü almış Mo Yan’a kadar pek çok kişi geldi. Önümüzdeki 10 gün içinde bizden randevu aldı, dünyanın en ünlü sanatçılarından Jeff Koons gelecek. Entelektüel dünyadan müzemize büyük bir ilgi var.”

Müzede yer alan eşyaların bulunduğu camekanlı kutulardan 40’ının replikasının yapıldığını belirten Pamuk, bunların Çin’de beş yıl, beş şehir ve beş müze gezdikten sonra buradaki müzelerden birinde daimi kalacağını bildirdi.

‘Şimdi bir roman yazıyorum’

Pamuk, yeni bir romana başladığını da duyurdu: “Şimdi bir roman yazıyorum. Adı ‘Kağıt Oynayanlar’, kağıt oynuyorlar. Gelecek romanımı da tanıtmak için konuşuyorum. Yabancı kaynaklı oyun kağıtlarıyla oynuyorlar. Kahramanlar, hikayenin bir yerinde aralarında konuşurken ‘Ya biz bunun neden yerlisini yapmıyoruz? Buradaki papaz dediğimiz kral yerine biz de padişah yapalım. Kraliçe yerine biz de hanım yapalım’ diyorlar ve oyun kağıdı üretiyorlar. Oyun kağıtlarını nasıl ürettikleri romanımın hikayesi ama ben o oyun kağıtlarını da yapıyorum. Bu sefer bir müze yapmıyoruz ama oyun kağıdı yapıyoruz.”

‘Kemal’in kafasındaki filmi yapmak istiyorum’

Gelecek dönemde bir film yapacağını ve bunu müzedeki ekranlardan sunacağını anlatan Pamuk, “Yukarıda iki ekran var. Biri, Kemal Füsun ile romanın son bölümünde buluşunca, otel odasında çok sarhoş olup bir de sinek görüyor masanın üzerinde. ‘Kafamda, içkili, sinekli, sürrealist bir film var’ gibi bir cümle var. Kemal’in kafasındaki filmi yapmak istiyorum. Bilen teknik adamlarla böyle bir film yapmak istiyorum. O filmi önemsiyorum ama şimdilik ona girişmiyorum. 6 saatlik ya da normal bir film değil. Ya da bakarsınız öyle bir şey yaparım. Masumiyet Müzesi projesi bitmez” ifadelerini kullandı.

Masumiyet Müzesi

Bir romandan esinlenerek hayata geçirilen ilk müze olan Masumiyet Müzesi’nde, 1950’li yıllardan itibaren İstanbul yaşamına dair ayrıntılar ve o dönemi yansıtan çeşitli objeler dikkati çekiyor. Romandaki 83 bölümü temsil eden her bir eşya, resim ya da fotoğraf, camekanlı vitrinlerde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.