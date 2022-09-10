Kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri İstanbul’da öldürüldü

Sırbistan’da kırmızı bültenle aranan, ülkenin önde gelen suç örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri Jovica Vukotiç, İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 Mayıs 2021 tarihinde katıldığı TRT yayınında, Vukotiç’in yakalanarak yurtdışına gönderildiğini söylemişti. 15 ay hapis yattıktan serbest kalan Vukotiç’in Türkiye’ye sahte kimlikle girdiği iddia ediliyor.

DHA’nın haberine göre Vukotiç, İstanbul Şişli’de araç sürerken motosikletli bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Vukotiç’in yanında çocuklarının da bulunduğu öğrenildi.