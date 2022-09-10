Sahil Güvenlik Komutanlığı: Yunanistan, Ro-Ro gemisine taciz ateşi açtı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin, Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeki Komoros bayraklı ‘Anatolian’ isimli gemiye taciz ateşi açtığını açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın açıklamasına göre, bugün saat 13.27’de Bozcaada’nın 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halindeki Komoros bayraklı ‘Anatolian’ isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir. Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır.”

Sahil Güvenlik Komutanlığı olay anına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin ateş açması ve Ro-Ro gemisindeki isabetler yer alıyor.