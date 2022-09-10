Avcılar’daki metrobüs kazasında kalp krizi şüphesi

İstanbul Avcılar’da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştığı ve 99 kişinin yaralandığı kazanın sebebi olarak metrobüs şoförlerinden birinin kalp krizi geçirerek fenalaştığı iddiası öne çıktı.

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Avcılar’daki metrobüs durağında iki metrobüs dün akşam saatlerinde kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen diğer iki metrobüs de kazaya karışan araçlara çarptı. İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre kazada 99 kişi yaralandı.

Valilik, kazada yaralanan 50 kişinin, ambulanslarla hastaneye sevk edildiğini, 49 yaralının ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek ayakta tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Küçükçekmece başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Polis, metrobüsteki görgü tanıklarının ifadesini aldı. DHA’nın aktardığına göre, Küçükçekmece yönünden gelen metrobüsün şoförü, seyir halindeyken fenalaştı. Kalp krizi şüphesi bulunan şoför karşı yöne geçerek gelen metrobüse çarptı. İki sürücünün de tedavisi devam ediyor.

Metrobüslerin kamera görüntüleri incelenmeye devam ediyor ve kazanın asıl sebebinin incelemeler sonucu ortaya çıkacağı dile getirildi.