İBB sözcüsünden kaza yerinde propaganda yapan AKP’lilere: İnsanlığınızı feda etmeyin

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, iki metrobüsün kaza yaptığı yerde partilerinin propagandasını yapan AKP Gençlik Kolları’na tepki gösterdi: “Siyasi sevinçlerinize insanlığınızı feda etmeyin.”

Görsel: Twitter

İstanbul Avcılar’da dün iki metrobüsün çarpışmasında 99 yolcu yaralanmıştı.

Kaza yerine giden AKP Gençlik Kolları üyeleri, sosyal medyada yayın açtı. Bir gencin “Binlerce yaralı ve sayısı belli olmayacak kadar ölü var” dediği görülürken, bazılarınınsa kazazedelerin yanına gidip “Şu zamana kadar ‘Devlet nerede’ dedirtmedik. Bundan sonra da dedirtmeye niyetimiz yok” diyerek partilerinin propagandalarını yaptığı görüldü.

Ongun, İBB Haber adlı Twitter hesabının paylaştığı videoyu alıntılayarak şunları yazdı: “Bu genç kızımızın aklını kirletenlerledir mücadelemiz. Siyasi sevinçlerinize insanlığınızı feda etmeyin.”

Bu genç kızımızın aklını kirletenlerledir mücadelemiz. Siyasi sevinçlerinize insanlığınızı feda etmeyin. https://t.co/gebMqoLF35 — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) September 9, 2022

İBB sözcüsü, AKP’lilerin metrobüste kazazedelerin yanına gittiği videoyu da alıntılayarak şunları yazdı: “AK Parti’nin iktidar hırsının, insan yaşamının önüne geçtiği üzücü bir gece yaşıyoruz. Sözün bittiği yeri bu gece yelek giydirilmiş ve kandırılmış gençlerle gördük.”