Josef de Souza’dan ayrılık kararı: Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam

Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, kendini güvende hissetmediği için gelecek sezon Süper Lig’de yer almayı düşünmediğini söyledi.

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Beşiktaşlı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü maçının ardından gördüğü kırmızı kartın ve aldığı 1 maçlık cezanın haksız olduğunu savundu. Josef, düzenlenen basın toplantısında gözyaşı döktü. Çok zor ve üzücü bir hafta yaşadığını aktaran Josef karar nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Ailesiyle Türkiye’yi çok sevdiğini dile getiren Josef, yaşananlardan sonra güvensizlik hissettiklerini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, gelecek sezon ayrılacağını şöyle bildirdi:

“Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp Beşiktaş’ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğim kalbimi çok acıtıyor olsa bile.”