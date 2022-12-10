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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 10 Aralık 2022

Kılıçdaroğlu’ndan ‘istismar’ çıkışı: Neyi bekliyorsun saray hükümeti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hiranur Vakfı’nun kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca istismar edilmesiyle ilgili “Daha neyi bekliyorsun ey saray hükümeti” dedi.

HDP’li Başaran: Hiranur Vakfı’nda yaşananlar, iktidarın bahşettiği güçle ilgili

Akşener’den tarikattaki çocuk istismarına tepki: Takibini yapmazsam şerefsizim

Kulis: İktidar iki gerekçeyle 16 Nisan’da erken seçim istiyor

İktidar kulislerinde, iki sebepten dolayı 2023 seçimlerinin iki ay erken yapılmasının istendiği konuşuluyor.


İYİ Partili Andican: ‘Altılı masa’ erken seçime destek vermemeli

Diyarbakır’da ‘Kuran kursu’ adı altında ‘medrese’

Diyarbakır’ın farklı bölgelerinde resmiyette Kuran kursu olarak faaliyet gösteren çok sayıda adreste medrese eğitimi verildiği ortaya çıktı. Kentin vali yardımcısı bu adreslerin yol çalışmalarının görüntülerini sosyal medyadan paylaşırken ‘medrese’ ifadesini kullanıyor. Üstelik burada düzenlenen etkinlikler Anadolu Ajansı tarafından ‘Kuran kursu’ başlığıyla abonelere gönderiliyor. 

Türkiye’nin halleri onu bile ‘bozmuş’: Yeni Recep İvedik bildiğiniz gibi değil

İkinci el araç piyasası: Satışlar kasımda fırladı, fiyatlar biraz daha arttı

Türkiye ikinci el çevrimiçi binek ve hafif ticari araç pazarında, satışlar kasımda bir önceki aya göre yüzde 16,2, fiyatlar da yüzde 1,45 arttı.

TTB İkinci Başkanı Ökten: İktidar dikensiz gül bahçesi istiyor

Avrupa Parlamentosu’nda rüşvet operasyonu: Başkan yardımcısına gözaltı

Avrupa Parlamentosu başkan yardımcılarından, Yunan sosyalist milletvekili Eva Kaili’nin de aralarında bulunduğu beş kişi, parlamento kararlarını etkilemek için bir Körfez ülkesinden rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Belçika basınına göre o ülke 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Katar.

Arkadaş, siz ne istiyorsunuz Timur Soykan’dan ve bu toplumdan?

BDDK’dan bankalara bir ‘döviz’ düzenlemesi daha

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) düzenlemesine göre, bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payına ilişkin üst sınır yüzde 20’den yüzde 5’e çekildi.

Son iki tahmini tutan ekonomi modeline göre Dünya Kupası’nı Arjantin kazanacak

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Akşam Postası / 10 Aralık 2022

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Türkiye’nin halleri onu bile ‘bozmuş’: Yeni Recep İvedik bildiğiniz gibi değil

Bir zamanlar lümpenliğin ve seviyesizliğin sembolü kabul edilen Recep İvedik çok değişmiş. O artık erkek dilini kullanmayan, örgütlü hareket etmenin önemini kavramış bir yurttaş. Okumuş insanlara saygı duyuyor, liyakate önem veriyor, veganlarla dalga geçmiyor. Cesaretini ve zaten hep temiz olan kalbini toplumsal kurtuluş için kullanıyor.

HDP’li Başaran: Hiranur Vakfı’nda yaşananlar, iktidarın bahşettiği güçle ilgili

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, TBMM Genel Kurulu’nda “Aç bırakılan; yurtlarda, evlerde, tarikatlarda istismara ve tecavüze maruz bırakılan çocukların yaşadığı devletin yoksullaştırma ve devletin erkek egemen siyasetiyle doğrudan ilgili. Ensar Vakfı’nda, Hiranur Vakfı’nda yaşananlar, iktidarın bu vakıflara bahşettiği güçle ilgili” dedi.