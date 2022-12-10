Akşam Postası / 10 Aralık 2022

Kılıçdaroğlu’ndan ‘istismar’ çıkışı: Neyi bekliyorsun saray hükümeti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hiranur Vakfı’nun kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca istismar edilmesiyle ilgili “Daha neyi bekliyorsun ey saray hükümeti” dedi.

Kulis: İktidar iki gerekçeyle 16 Nisan’da erken seçim istiyor

İktidar kulislerinde, iki sebepten dolayı 2023 seçimlerinin iki ay erken yapılmasının istendiği konuşuluyor.

Diyarbakır’da ‘Kuran kursu’ adı altında ‘medrese’

Diyarbakır’ın farklı bölgelerinde resmiyette Kuran kursu olarak faaliyet gösteren çok sayıda adreste medrese eğitimi verildiği ortaya çıktı. Kentin vali yardımcısı bu adreslerin yol çalışmalarının görüntülerini sosyal medyadan paylaşırken ‘medrese’ ifadesini kullanıyor. Üstelik burada düzenlenen etkinlikler Anadolu Ajansı tarafından ‘Kuran kursu’ başlığıyla abonelere gönderiliyor.

İkinci el araç piyasası: Satışlar kasımda fırladı, fiyatlar biraz daha arttı

Türkiye ikinci el çevrimiçi binek ve hafif ticari araç pazarında, satışlar kasımda bir önceki aya göre yüzde 16,2, fiyatlar da yüzde 1,45 arttı.

Avrupa Parlamentosu’nda rüşvet operasyonu: Başkan yardımcısına gözaltı

Avrupa Parlamentosu başkan yardımcılarından, Yunan sosyalist milletvekili Eva Kaili’nin de aralarında bulunduğu beş kişi, parlamento kararlarını etkilemek için bir Körfez ülkesinden rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Belçika basınına göre o ülke 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Katar.

BDDK’dan bankalara bir ‘döviz’ düzenlemesi daha

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) düzenlemesine göre, bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payına ilişkin üst sınır yüzde 20’den yüzde 5’e çekildi.