Diyarbakır’da ‘Kuran kursu’ adı altında ‘medrese’

Diyarbakır’ın farklı bölgelerinde resmiyette Kuran kursu olarak faaliyet gösteren çok sayıda adreste medrese eğitimi verildiği ortaya çıktı. Kentin vali yardımcısı bu adreslerin yol çalışmalarının görüntülerini sosyal medyadan paylaşırken ‘medrese’ ifadesini kullanıyor. Üstelik burada düzenlenen etkinlikler Anadolu Ajansı tarafından ‘Kuran kursu’ başlığıyla abonelere gönderiliyor.

Diyarbakır’da İslami Tebliğ Tedris İlim ve Hareket Adamları Derneği’ne bağlı çoğu yatılı Kuran kursları, Alimler ve Medreseler Birliği adıyla medrese eğitimi veriyor. Derneğin genel başkanlığınıysa Enver Kılıçaslan yürütüyor. Kılıçaslan, Hizbullah davalarında yedi yıl altı ay hapis cezası alanlar arasında yer alıyor.

Diyarbakır’da derneğe bağlı çok sayıda Kuran kursu bulunurken, Alimler ve Medreseler Birliği’nin sitesinde bu kurslar ‘medrese’ olarak tanıtılıyor. Bu adreslerin altyapı ve üstyapı işleri bizzat valilikler ve belediyeler tarafından üstleniliyor. Üstelik bu hizmetler sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

Diyarbakır Vali Yardımcısı ve kayyım atanan büyükşehir belediyesinin genel sekreteri Abdullah Çiftçi, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarla bu adreslere hem ‘medrese’ hem de Kuran kursu diyor.

Çitfçi’nin üstyapı çalışmalarını duyurduğu Şeyh Ahmed Şorşibi Kuran kursu, Alimler ve Medreseler Birliği’nin sitesinde ‘medreselerimiz’ bölümünde yer alıyor. Doğru Haber’in 12 Temmuz tarihli haberinde yapılan açılışa AKP’nin eski milletvekili Galip Ensarioğlu’nun da katıldığı belirtilmiş. Açılışta konuşan Alimler ve Medreseler Birliği üyesi Abdülkuddus Yalçın “Medreselerin ihyası için ciddi bir şekilde çalışmamız gerekiyor” demiş.

Birliğe bağlı faaliyet gösteren ‘medreseler’de eğitim gören kişiler için zaman zaman icazet törenleri düzenleniyor.

Öte yandan birliğin yöneticilerinden genel sekreter Mehmet Özer, Alimler ve Medreseler Birliği’nin genel merkezi olarak gösterilen adresi ‘medrese’ olarak sosyal medya hesabından paylaşmış.

Kentte birlik dışında başka kuruluşların da medreseleri bulunuyor. Medrese Alimleri Vakfı’na ait olduğu bilinen Suffe Medresesi de kentte bilinen adreslerden. Öyle ki bu medrese zaman zaman AKP’li siyasetçiler tarafından da ziyaret edilmiş.

AKP’nin Diyarbakır il başkanı Şerif Aydın’ın medreseyi ziyareti, partinin sosyal medya hesabından paylaşılmış.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da AKP’de siyaset yaptığı dönemde medreseyi ziyaret edenler arasında. Özdağ, ziyareti sosyal medya hesabından paylaşırken, “Diyarbakır Suffe Medresesi Yatılı Erkek Kur’an Kursu ile ziyaretlerimiz hız kesmeden devam ediyor” demiş.

Altyapı çalışmalarını sosyal medya hesabından duyuran Çiftçi’nin bir taziye ziyareti için gittiği ‘medrese’de çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşmış. Çiftçi ziyaret ettiği adresi ‘Suffe Medresesi’ olarak tanımlıyor.

Suffe Medresesi’nde düzenlenen icazet törenlerine katılanlar arasında HDP’nin eski mileltvekili Altan Tan da bulunuyor.

Ulaştığımız Diyarbakır Valiliği kaynakları ‘medrese’ olarak kullanılan adreslerin imarda ‘dini tesis’ olarak görüldüğünü belirtti. Kaynaklar zaman zaman adreslerin müftülükler tarafından denetlendiğini ve herhangi kanun dışı bir işlemin olmadığını kaydetti. Adreslerin yatılı kurs olduğunu ve burada bulunan çocukların büyük bölümünün eğitim hayatlarına da devam ettiklerinin altını çizdi. Valilik kaynakları, bu adreslerin neden ‘medrese’ olarak adlandırıldığı sorularımıza yorum yapmak istemediklerini belirtti.

Türkiye’de Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildikten sonra medreseler kapatılarak yerine ilahiyat fakülteleri açıldı.