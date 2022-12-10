CHP’li Bakan’dan Soylu’ya: Darbe olsaydı ‘FETÖ’nün cumhurbaşkanı adayıydın

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Senden ala ‘FETÖ’cü mü var? Sen ‘FETÖ’nün cumhurbaşkanı adayıydın, darbe gerçekleşseydi. Sen 2017 referandumunda ‘evet’ için ‘FETÖ’nün talimatıyla çalıştın mı, çalışmadın mı? Onu anlat” dedi.

Fotoğraf: ANKA

TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı ile Aile, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşmelerinde söz alan CHP’li Bakan, şunları söyledi:

* Bu kadar önemli bir Bakanlığın başında kim var? “Ben bu işten anlamam” diyen bir sigortacı var. Sigortacılar başımızın tacı ancak o işi de beceremiyor, şu an Emniyet’in hiçbir aracı sigortalı değil değerli arkadaşlar. Biz sayesinde poliçe kesmekle devlet yönetmenin nasıl yapılamadığını öğrenmiş olduk. Devleti yönetmek, hukuku bilmek demek, devleti yönetmek devlet adabı bilmek demek.

* Bakın, İçişleri Bakanlığı cumhuriyetin kuruluşundan bugüne en karanlık ikinci dönemini yaşıyor değerli arkadaşlar. İlkini yine bu iktidar döneminde yaşadı; 81 il Emniyet müdürünün 74’ünün FETÖ’cü olduğu, 81 il valisinin 72’sinin FETÖ’cü olduğu dönemden bahsediyorum. Şimdi dönem ne arkadaşlar, şimdi durum ne? Bakın, İçişleri Bakanlığında, Emniyet Genel Müdürlüğünde tüm tayin, atama, terfiler tamamen tarikat-cemaat dengesine göre yapılıyor. Bakın, menzilci, okuyucu, yazıcı, Erzincan grubu, Kurdoğlu, İsmailağa cemaati; buradan seni uyarıyorum Süleyman Soylu, kula kulluk edenlerin bu ülkeyi ne hâle getirdiğini geçmişte yaşadık, bir daha asla izin vermeyeceğiz. Devlet memuru sadece amirinden emir alır, şeyhinden emir almaz; devlet memuru sadece vatana, kanuna, nizama, bayrağa bağlıdır. Bu dönem bitecek ve bunun hesabını geçmiştekilerin verdiği gibi siz de vereceksiniz.

‘Bu ülkenin çocukları intihar ediyor, seni hiç mi ilgilendirmiyor?’

* Bu cumhuriyet, çok zor koşullarda kuruldu değerli arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı’nı yaşadık, İkinci Dünya Savaşı yıllarını, seferberlik, soğuk savaş, ekonomik buhranları yaşadık; senden önce 76 İçişleri bakanı geldi ama bu ülkenin tarihinde senin döneminde olduğu kadar polis intihar etmedi, jandarma intihar etmedi.

* Bu ülkenin çocukları intihar ediyor, bu çiftçinin çocuğu, emeklinin çocuğu, polis intiharları seni hiç mi ilgilendirmiyor? Bu çocuklar intihar ediyor ve bunlardan bir tanesinin anasını, babasını aramadın; içinde babası polis olanlar da var. Polis intihar ediyor; amir zulmünden intihar ediyor, ağır çalışma koşullarından intihar ediyor, ek görevlerden intihar ediyor, angaryadan intihar ediyor. Sen, POMEM’de polisleri eski polis, yeni polis diye ayırdın; eski polislerin amir olmasının önünü tıkadın. AKP’de hatırlı kişiyi araya sokmayanın ne memur olması ne amir olması mümkün değil. 130 bin polis birinci şarkını yapmamışken ikinci şark zulmünü getirdin. Uyuşturucu ticareti şüphelisiyle fotoğraf verdin, çete lideriyle fotoğraf verdin. Sedat Peker’in yurda dönüş biletiydin, Sezgin Baran Korkmaz’ın ülkeden kaçış bileti… Türkiye’yi Rus, Azeri, Balkan mafya liderlerinin hesaplaştığı yer hâline getirdin. Kahraman polisimizin yaptığı uyuşturucu operasyonunu canlı yayından ifşa ettin.

‘Bakanlıkta kendine trol ordusu kurdun’

* Bakanlıkta kendine trol ordusu kurdun; siber suçlarla mücadeledeki kahraman polislerimizi tenzih ediyorum, senin iltimasla aldığın polislerden, polis yaptığın insanlardan bahsediyorum. Sadece bize değil; muhalifi olan AK Parti’li arkadaşlara, muhalif olan herkese saldıran ‘FETÖ yöntemlerini uygulayan trollerinden, haysiyet cellatlığı yapan çakma internet sitelerinden bahsediyorum. Yetmedi, Türkiye senin Bakanlığın döneminde dünyanın en büyük uyuşturucu kartellerinden Meksikalı Sinaloa Karteli’nin gözünü diktiği ülke oldu. Bunu ben söylemiyorum, bunu Europol söylüyor. Uluslararası…

* (AKP sıralarından gelen ‘FETÖ’cü bağırışmalarına) Senden ala ‘FETÖ’cü mü var, senden ala ‘FETÖ’cü mü var? Sen ‘FETÖ’nün cumhurbaşkanı adayıydın darbe gerçekleşseydi. Sen 2017 referandumunda ‘Evet’ için ‘FETÖ’nün talimatıyla çalıştın mı, çalışmadın mı? Onu anlat. Sen Türkiye’nin başını öne eğdirdin, İçişleri Bakanlığını kin ve nefretle yönettin. “15 Temmuz’un faili, finansörü” dediğin Katar’a (BAE) gittin. Eğer faili ve finansörüyse niye gittin, değilse niye söyledin? Ya ilkinde yalan söyledin ya şimdi yalan söylüyorsun. Sen bu ülkenin başına gelen en kötü ikinci şeysin.

‘Polisin dünyadaki örneklerine uygun sendika kurmasını da biz sağlayacağız’

* Türk polisine, jandarmasına sesleniyorum: Polisin, jandarmanın intiharını bitireceğiz arkadaşlar. Sorunlarını da çözümlerini de biz biliyoruz. Polisin intihar edeceği değil emekli olacağı, çoluğunu çocuğunu yetim bırakacağı değil onun mürüvvetini göreceği koşulları biz yaratacağız. Polisin dünyadaki örneklerine uygun sendika kurmasını da biz sağlayacağız.”