İBB bu yıl 11 bin 757 taksiye yaptırım uyguladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, bu yıl şikayetler ve tespitler sonucu 11 bin 757 taksiye toplamda 42 bin 560 yaptırım uygulandığını açıkladı.

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Gökçe’nin Twitter’dan paylaştığı tabloya göre yaptırım sebeplerinin yarısından fazlasını (25 bin 962) ‘yol ve yolcu seçme’ ile ‘kısa mesafe’ şikayetleri oluşturdu. ‘Kaba davranış’a 5 bin 958, ‘yolcunun dolandırılması’naysa 5 bin 107 yaptırım uygulandı.

İBB genel sekreter yardımcısı, “İstanbul hak ettiği güvenli, nitelikli, konforlu taksi hizmetine ulaşana kadar çalışmalarımız devam edecek” diye yazdı.