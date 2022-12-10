Son iki tahmini tutan ekonomi modeline göre Dünya Kupası’nı Arjantin kazanacak

2014 ve 2018 dünya kupalarının kimin kazanacağını doğru tahmin eden bir ekonomist, bu yıl Katar’da düzenlenen turnuvanın finalinde İngiltere ile Arjantin’in oynayacağını ve İngiltere’nin kaybedeceğini öne sürdü.

Ekonomi modelinin tahminine göre Arjantin kazanacak. (Reuters)

Bloomberg’e konuşan yatırım analisti olan Joachim Klement, tahminlerini ürettiği modeli dört etkene dayandırıyor: İklim, nüfus büyüklüğü, kişi başına düşen gelir ve kültür. Klement’e göre, en iyi performans gösteren ülkeler, futbolun yıl boyunca oynanabildiği, büyük bir nüfusa, kişi başına düşen yüksek gelir ve futbolu seven bir nüfusa sahip daha sıcak ülkeler.

Klement, Çin, Hindistan ve Hollanda’nın bu teorideki aykırı ülkeler olduğunu söylüyor. Klement, Çin ve Hindistan’ın futbol yerine kriket oynamayı tercih ettiğini, Hollanda’nınsa nüfusuna rağmen çok iyi bir performans gösterdiğini belirtiyor. Hollanda, dün oynanan çeyrek final maçında Arjantin’e penaltılarda 4-3 kaybetti.

Klement, eylülde aldığı bir notta, Arjantin’in İngiltere’yi finalde yenerek 36 yıl sonra kupayı kaldıracağını, bundan önce de İspanya’yı yarı finalde eleyeceklerini yazmıştı. İspanya, son 16 turunda Fas’a elenmişti.

Klement, turnuvanın kışın oynanması nedeniyle bu kupanın sonuçlarını tahmin etmenin öncekilerden daha zor olduğunu da sözlerine ekledi.

Ekonomist, çalışan bir tahmin modeli oluşturmayı düşünmediğini, bunun yerine, ‘kesinlikle her şeyi tahmin edebileceklerini’ düşünen ekonomistlerin ‘kibrini’ hicvetmek istediğini dile getirdi.