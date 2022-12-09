Son saniye golüyle tutunan Hollanda, penaltılarda elendi: Arjantin yarı finalde

2022 FIFA Dünya Kupası’nda Arjantin, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 eşitlikle sona eren mücadelede Hollanda’yı penaltı atışlarında 4-3 yenerek yarı finale yükseldi.
Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen dünya kupasının çeyrek final maçında Hollanda’yla Arjantin, Lusail Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Arjantin, Molina ve Lionel Messi’nin golleriyle öne geçti. Maça Beşiktaşlı Wout Weghorst attığı gollerle damga vurdu.
Weghorst, 90+10’da attığı golle maçı penaltılara götürdü. Penaltı atışlarında ilk iki golü atamayan Hollanda, 4-3 yenildi.
Böylece adını yarı finale yazdıran Arjantin, Brezilya’yı eleyen Hırvatistan’la 13 Aralık’ta Lusail Stadı’nda karşı karşıya gelecek.