Dünya Kupası’nda Portekiz’i tek golle geçen Fas ilk kez yarı finale yükseldi

2022 FIFA Dünya Kupası’nda Fas, çeyrek finalde Portekiz’i 1-0 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırdı.

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Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika temsilcisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Katar 2022’de oynadığı beş maçta sadece bir gol yiyen ve yarı finale çıkarak peri masalına imza atan Fas İngiltere-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.

Portekiz’de teknik direktör Fernando Santos’un son 16 turunda İsviçre’yi 6-1 mağlup ettikleri karşılaşmada ilk 11’de görev vermediği yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Fas maçında da yedek kulübesinde yer aldı.

Joao Felix ile 5, 31 ve 39’uncu dakikalarda gole yaklaşan ancak sonuç alamayan Portekiz, 45’inci dakikada da Bruno Fernandes’le direği geçemedi.

Tribünlerin büyük bir kısmını oluşturan taraftarının desteğini arkasına alan Fas, 42’nci dakikada öne geçti. Attiat-Allah’ın sol çaprazdan ortasına ceza sahasında iyi yükselen ve kaleci Costa ve Ruben Dias’tan önce kafa vuruşunu yapan En Nesyri, topu filelere gönderdi: 1-0.

Youssef En Nesyri, attığı golün ardından secdeye gitti ve gol sevincini taraftarıyla kutladı. Dünya kupalarında üçüncü kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki santrfor, çeyrek finalde gol atan dördüncü Afrikalı oyuncu oldu. Dünya Kupası’nın çeyrek final aşamasında daha önce Emmanuel Kunde ile Eugene Ekeke (Kamerun) ve Sulley Muntari (Gana) ağları sarsmıştı.

Fas, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da istediği gibi başlayamayan Portekiz’de teknik direktör Santos, 51’inci dakikada Ronaldo’yu oyuna aldı.

Fas’ın Beşiktaş’ta forma giyen futbolcusu Romain Saiss, sakatlığı nedeniyle 57’nci dakikada yerini Dari’ye bıraktı.

Faslı futbolcu Cheddira, 90+3’üncü dakikada Felix’e yaptığı sert faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Portekiz, Fas kalesini ikinci yarıda abluka altına almasına rağmen aradığı golü bulamadı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Fas, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda yarı finale yükseldi.

Fas Milli Takımı futbolcuları ve teknik ekibi, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Bitiş düdüğüyle kutlamalara başlayan Fas oyuncuları, mutluluklarını tribündeki taraftarla da paylaştı.

Müsabakayı 44 bin 198 taraftarın takip ettiği açıklandı.