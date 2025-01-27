AKP'li Şamil Tayyar: Turizm bakanı AK Parti için taşınması ağır bir yük

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, “Turizm Bakanı artık AK Parti için taşınması ağır bir yüktür” dedi.

Şamil Tayyar. Fotoğraf: (AA)

21 Ocak sabahı 03:30 sularında Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı.

Bolu başsavcılığının, yangına ilişkin yürüttüğü soruşturmada 19 kişinin tutuklanmasına karar verilmişti.

Grand Kartal Otel yangını hakkında X’ten bir paylaşım yapan Tayyar, turizm bakanına yüklendi:

“Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, katıldığı tv yayınında telaşla tüm tuşlara basarak, turizm belgeli tesiste denetim yetkisi bakanlığında olduğu halde, bırakın Bolu Belediyesini, kendi dışında ilgili tüm kamu birimlerini suçladı neredeyse.

Haliyle AK Parti iktidarında pek alışık olmadığımız bir süreç başladı. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, valilik emrindeki bir bürokrat olarak, Bakan Ersoy’u yalanladı. 2015’deki İl Özel İdaresi raporunun sadece adres değişikliğiyle ilgili olduğunu belirtip ekledi: ‘Denetim yetkisi Turizm Bakanlığı’nda.’

Tecrübeyle sabittir, bu bürokrat valinin bilgisi olmadan, vali de içişleri bakanının olurunu almadan bu açıklamayı yapmaz, yapamaz. Bir yalanlama da otel sahibi Halit Ergül’den geldi: ‘Turizm Bakanlığı 15 Aralık 2024’te oteli denetledi, kapılarla ilgili eksiklik buldular ama yangın önlemleriyle ilgili eksiklik bulmadılar.’

Turizm Bakanı, her bürokratının işlemini bilmeyebilir ama iğneyi başkasına batırmadan çuvaldızı kendine batırsaydı, masumiyetine inanırdım. Maalesef, 79 canımızı kaybettiğimiz elim hadisede hakikate ulaşmak yerine karartmayı tercih etti. Sözü uzatmadan söyleyelim, Turizm Bakanı artık AK Parti için taşınması ağır bir yüktür.”