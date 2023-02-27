ABD’ye göre Beyoğlu’ndaki terör tehdidi ortadan kalktı

ABD büyükelçiliğine göre Beyoğlu’ndaki (Taksim, İstiklal, Galata) terör tehdidi ortadan kalktı.

Fotoğraf: Reuters

İsveç’te aşırı sağcı Rasmus Paludan, Türk elçilik binasının önünde Kuran yakmış ve bu tepkilere yol açmıştı.

Türkiye’deki ABD, Almanya ve Fransa büyükelçilikleri, ‘İsveç’teki Kuran yakma olayından sonrası terör saldırısı riski olduğunu’ kaydederek vatandaşlarını ocağın son günlerinde uyarmıştı.

ABD büyükelçiliğinin sitesinde de şu uyarı yer almıştı: “Avrupa’da son zamanlarda yaşanan Kuran yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye’deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler.”

Polis teşkilatına teşekkür

Büyükelçilik şimdi de Beyoğlu’ndaki terör tehdidinin ortadan kalktığını duyurdu.

Twitter hesabından gelişmeyi duyuran büyükelçiliğin açıklaması şöyle: “Yakın zamanda Taksim, İstiklal ve Galata’da spesifik terör tehditlerini ortadan kaldıran Türk Polis Teşkilatı’na teşekkür & saygılarımızı sunarız. Onların çalışmaları sayesinde, bu semtler, ziyaretçilerin sıcaklıkla ağırlandığı ve Türkiye’yi temsil eden bir yer olmayı sürdürüyor.”