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Yaramazlara biraz batar!

Tayvan, Çin’e ait sivil bir dronu vurarak düşürdü


Tayvan kontrolündeki Kinmen adaları çevresinde uçan ve Çin’den kontrol edildiği anlaşılan sivil bir dron, vurularak düşürüldü.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın Tayvan ajansı CNA’dan aktardığına göre, Kinmen Savunma Komutanlığı, öğle saatlerinde askeri bölge çevresinde uçan kimliği tanımlanamayan sivil dronu önce alev fişeğiyle uyardı; ardından ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştı. Komutanlık, Çin ana karasından kontrol edildiği anlaşılan dronu, uyarılara rağmen uçuşu sürdürmesi üzerine vurarak düşürdü.


Geçtiğimiz günlerde de bazı sivil dronlar, Kinmen gibi Tayvan’ın kontrolündeki ve Çin ana karasına yakın adalardaki askeri bölgeler ve nöbet mevzileri üzerinde uçmuştu.

Dronlara karşı dört aşamalı karşılık

Tayvan ordusu, önceki gün, sivil dronların ihlallerine karşı dört aşamalı bir karşılık prosedürü uygulanmasına karar verildiğini açıklamıştı. Buna göre, dronlar önce fişekle uyarılacak, daha sonra ihlal güvenlik makamlarına bildirilecek, ardından ateş açılarak uzaklaştırılacak. Aksi haldeyse son olarak vurularak düşürülecek.

Kinmen Savunma Komutanlığı dün de Çin ana karasından kontrol edilen iki dronun ateş açılarak uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Tayvan Savunma Bakanlığı, sivil dronların yarattığı artan tehdide karşı Çin ana karası yakınındaki ada gruplarına dron hava savunma sistemi yerleştirileceğini bildirmişti.

Çin, Tayvan’ın taleplerini önemsemiyor

Tayvan, dron konusunda Çin’i uyarmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çao Liçen de hafta başında Pekin’de düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili soruya, “Çin dronları Çin toprakları üzerinde uçuyor, bunda şaşırılacak ne var” demişti.

Tayvan’ı topraklarının parçası olarak gören Çin, Tayvan Boğaz’ı ve çevresindeki adaları kendi egemenlik alanı kabul ediyor.

Tayvan çerçevesinde Çin-ABD gerginliği

Ağustos başında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan’ı ziyaret etmiş ve bu, Çin tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Ziyaret öncesi ve sırasında taraflar bölgeye savaş uçağı ve gemisi göndermiş, Çin, ziyaretten sonra ada çevresinde çok sayıda askeri tatbikat düzenlemişti. Çin, ayrıca Pelosi’yi ve başbakan dahil Tayvanlı yetkilileri yaptırım listesine almış ve ABD’yle birçok alandaki diyaloğunu sonlandırmıştı. Çin, Tayvan’ı kendi toprağı olarak kabul ediyor. Askeri tatbikatlar çerçevesinde Çin’in fırlattığı bazı füzeler Tayvan’la Japonya’nın yakınlarına düşmüştü. Tayvan, ayrıca son dönemlerde Çin’e ait çok sayıda savaş uçağı ve gemisini ada çevresinde görüldüğünü açıklamıştı.

ABD de Çin’i kızdıracak hamlelerde bulunmaya devam ediyor. Ağustos’ta Pelosi’den sonra kongre üyeleri de Tayvan’ı ziyaret etmiş ve ABD, Tayvan’la kapsamlı ticari görüşmelere başlayacağını duyurmuştu.

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