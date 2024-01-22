Taksim saldırısı davasında üç sanığa tahliye

İstanbul Taksim’deki saldırıya ilişkin davada üç sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Fotoğraf: Reuters

Beyoğlu ilçesindeki Taksim’in en işlek caddesi İstiklal’de 13 Kasım 2022’de bomba patlatılması sonucu altı kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi de yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyı PKK’nın düzenlediğini öne sürüp ABD’yi suçlamıştı. PKK’ysa saldırıyla ilgisinin bulunmadığını iddia etmişti.

36 kişinin yargılandığı davanın dördüncü duruşması bugün İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

ANKA’nın haberine göre duruşmaya aralarında bombayı patlama bölgesine bırakan Ehlam Elbeşir’in de bulunduğu biri başka suçtan tutuklu dokuz tutuklu sanık hazır bulundu. Altı tutuklu sanıksa Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Elbeşir “Bir şey söylemek istemiyorum” dedi.

‘Elham’ı Taksim’e götüren serbest, müvekkilim tutuklu’

Ammar Carkes ve Fatma Berkel’in avukatı Cafer Şen şunları dedi:

“Müvekkilim Elham’ı sadece misafir etmiştir. Telefonu araştırılmıştır. Örgüt üyeleriyle herhangi bir iletişimi yoktur. Eylem günü Elham’ı Taksim’e götüren kişi serbesttir, müvekkilim tutukludur. Fatma’nın tahliyesi gerekmektedir. Müvekkil yıllardır Türkiye’dedir. Gerekirse en ağır adli kontrolle iki müvekkilimin de tahliyesini talep ediyorum.”

Diğer sanık avukatları da savunmalarını tekrar ederek müvekkillerinin tahliyelerini talep ettiler.

Tahliye kararı

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar, Bakar Carkes, Hasan Aburas ve Muhap Ammari’nin üzerlerine atılı suçun vasfının değişmesi olasılığı ve tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar vererek dosyayı mütalaasını hazırlamak üzere savcılığa gönderdi.

Ayrıca mahkeme, sanıkların terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi, belge veya beyan olup olmadığı hususunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve MİT Başkanlığı’na müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma 12 Şubat’a ertelendi.

Kasımda görülen bir önceki duruşmada da altı sanık tahliye edilmişti.