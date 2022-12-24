Stranger Things anime dizisi oluyor

Netflix’in en çok izlenen İngilizce dizisi ‘Stranger Things‘in ilk spin-off’u geliyor. What’s on Netflix, Tokyo’da yaşayan iki kardeşin yaşadığı maceralara odaklanan anime dizisinin isminin ‘Stranger Things Tokyo’ olacağını aktardı.

Fotoğraf: Netflix

‘Spin-off‘ popüler bir yapımın bir karakteri ya da döneminden yola çıkarak yeniden çekilen dizi ve filmler için kullanılan bir terim.

Matt Duffer ve Ross Duffer tarafından yaratılan ve 2016 yılında yayımlanmaya başlayan ‘Stranger Things‘, günümüzün en popüler yapımları arasında kalıyor. Öyle ki Netflix’in bir çok yapımını izlenme oranıyla tahtından etti.

Bir grup arkadaşın, özel güçleri olan ‘El’ karakteriyle birlikte dünyayı doğaüstü kötülüklerden korumaya çalışırken yaşadıkları maceraları anlatan dizi, 2024 yılında çıkması beklenen beşinci sezonuyla final yapacak olsa da dizinin yaratıcıları, evrenin genişleyeceğini ve birçok yeni yapımı izleyicilerle buluşturacaklarını açıklamıştı.

Netflix’le ilgili haberlerin yer aldığı What’s on Netflix’in aktardığına göre dizinin evreninde geçecek bir anime dizisi üzerinde çalışılıyor.

Aynı zamanda Stranger Things’in ilk spin-off’u olan yapım, video oyunlarını çok seven iki kardeşe odaklanacak. Tokyo’da yaşayan ve ikiz olan bu kardeşler dizide görülen karanlık evren ‘Upside Down’la karşılaşırken büyük maceralara atılacak.