Prof. Ceyhan: Omicron varyantı yayılımına paralel çocuk vaka artışına dikkat

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Omicron varyantının yayılımına karşı çocuk vaka artışlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

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İlk kez Güney Afrika’da tespit edilen ‘B.1.1.529‘ varyantına Dünya Sağlık Örgütü, Omicron adını vermişti. Yeni varyant çok sayıda mutasyona sahip olması nedeniyle aşının etkisini azaltabileceği ve daha bulaşıcı olabileceği endişelerini beraberinde getirmişti.

Ceyhan, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte Güney Afrika’da günlük vaka sayıları bir haftada 300’den 11 binin üstüne çıktı. Şu ana kadar gözlenen vakalar ağır seyretmiyor. Ancak en belirgin özellik hastaneye başvuran hastalarda en büyük artış çocuklarda gözleniyor.

0-9 yaş grubu en çok belirtili hastalığın görüldüğü yaş grubu. Bu yaş grubunun içerisinde de 0-5 yaş grubundaki artış ön plana çıkıyor. Bu çok ilginç bir durum. Çünkü önceki artışlarda 5 yaşın altındaki çocuklarda belirtili hastalık sayısı diğer yaş gruplarına göre daha düşüktü.”

Burada üç noktanın önemli olduğunu söyleyen profesör, bunları şöyle sıraladı: