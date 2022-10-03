Mersin saldırısında adı açıklanan Dilşah Ercan’ın videosu yayınlandı

Mersin’deki polisevine saldırıyı düzenleyen iki kişiden biri olduğu ve öldürüldüğü yetkililerce ‘açıklanan’ PKK’lı Dilşah Ercan’ın yaşadığına dair video yayınlandı.

Fotoğraf: AA

Mersin’in Mezitli ilçesinde 26 Eylül’de polisevine uzun namlulu silahlarla ateş açılmıştı. Polisler, saldırganlara karşılık vererek iki kişiyi öldürmüştü. Saldırıda bir polis hayatını kaybederken biri de yaralanmıştı. İçişleri, saldırıyı düzenlediği belirtilen Dilşah Ercan’ın çıkan çatışmada öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan saldırıyla ilgili CHP ve HDP’yi hedef almış, AKP’ye yakın medya ve sosyal medya hesaplarından Dilşah Ercan’ın isminin CHP’nin tutuklu gazeteciler raporunda yer aldığına dair paylaşımlar gelmişti.

İddialara ilişkin konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 2012 yılında gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklu olduğunu söyleyen 188 kişiye mektup yazdıklarını, bunların arasında Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Hikmet Çiçek, Yalçın Küçük, Nedim Şener, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu gibi isimlerin de yer aldığını söylemişti.

Saldırıyı üstlenen PKK’nın açıklamasında ‘Zozan Tolan’ kod adlı Ercan’ın bu eyleme katılmadığı, saldırıyı düzenleyen ‘Sara Tolhildan‘ kod adlı Dilara Ürper’le ‘Rûken Zelal‘ kod adlı Emel Feremez Hisên olduğu yazılmıştı.

Kılıçdaroğlu bunun ardından, “Çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın” diye iktidara seslenmiş, Bakan Soylu, saldırganı ‘taksicinin teşhis ettiğini’ söylemiş, iki saldırgandan birinin parmak izinin teşhis edildiğini kaydetmişti.

Soylu daha sonra saldırı düzenleyenlerin Suriye’den uçarak geldiğini söylemişti: “Eylemden önceki akşam saat 20:00 itibarıyla tam 12-13 saat paramotorla, paraşütlü motor var ya, motorlu paraşüt. Motorlu paraşütle beraber Tarsus’a geldiler.”

Video yayınlandı

ANF’nin aktardığı videoda Ercan olduğu belirtilen bir kişinin PKK bayrağı, Abdullah Öcalan fotoğrafı ve silah önünde konuştuğu görülüyor.

Ercan olduğu belirtilen kişi videoda saldırganların isimlerini söyleyerek saldırıdan bahsediyor. PKK’nın açıklamasını hatırlatarak hayatta olduğunu ima ediyor.