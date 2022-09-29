Vahap Seçer: Belediyemize bilinçli ve ısrarlı bir algı operasyonu sürdürülüyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentteki saldırının ardından iktidar ve iktidara yakın medya tarafından belediye ve çalışanların hedef gösterilmesinin ‘algı operasyonu’ olduğunu söyledi: “Bunu kesinlikle reddediyoruz. Genel seçimler yaklaşırken Türkiye’de yaratılmak istenen siyasete ilişkin algı yönetimlerine Mersin ve belediyemizin alet edilmesine izin vermeyeceğiz.”

Görsel: Twitter

Mersin’in Mezitli ilçesinde üç gün önce polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açılmıştı. Polisler, saldırganlara karşılık vererek iki kişiyi öldürmüştü. Saldırıda bir polis hayatını kaybederken biri de yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenlediği belirtilen Dilşah Ercan çıkan çatışmada öldürüldüğü öne sürülmüştü. AKP’ye yakın medya ve sosyal medya hesapları Ercan’ın isminin CHP’nin tutuklu gazeteciler raporunda yer aldığını iddia etmişti.

İddialara ilişkin konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 2012 yılında gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklu olduğunu söyleyen 188 kişiye mektup yazdıklarını, bunların arasında Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Hikmet Çiçek, Yalçın Küçük, Nedim Şener, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu gibi isimlerin de yer aldığını söylemişti.

Saldırıyı üstlenen PKK’nın açıklamasında ‘Zozan Tolan’ kod adlı Dilşah Ercan’ın bu eyleme katılmadığı saldırıyı gerçekleştirenlerin ‘Sara Tolhildan‘ kod adlı Şırnak doğumlu Dilara Ürper ile ‘Rûken Zelal‘ kod adlı Suriye’nin kuzeyindeki Rojava doğumlu Emel Feremez Hisên olduğu yazılmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara öldürülen failin DNA raporunu açıklamaya çağırmış, dosyaya başsavcılıkça ‘gizlendiğini’ söylemişti.

Kameralarla evi basılmıştı: Tutuklandı

Erdoğan ve iktidar medyasının hedef göstermesi sonucu Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilisi ve çalışanı 21 kişi hakkında, ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla gözaltı kararı verilmişti.

Dün belediyenin Halkla İlişkiler Dairesi başkanı Bedrettin Güneş’in evi özel harekat polisleri ve hemen arkalarında TRT ve AA kameralarının da yer aldığı basınla birlikte basılmıştı.

‘PKK/KCK soruşturması’nda gözaltına alınan Güneş, bugün ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı.

AA’nın haberine göre zanlılardan işlemleri tamamlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Güneş, ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı.

Geri kalan 20 kişinin Emniyet’teki sorguları devam ederken sekiz kişi de aranıyor.

‘Çalışanlarımız ve belediyemize itibar suikasti sahneleniyor’

Seçer gelişmeler üzerinden Twitter hesabı üzerinden paylaştığı videoda şunları dedi: “Şehit olan polisimize Allah’tan rahmet, yaralanan polisimize acil şifalar diliyorum. Terörden medet umanları bir kez daha lanetliyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi yasalar çerçevesinde adli sicil kaydı temiz, İçişleri Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan arşiv ve güvenlik soruşturması kapsamında istihdam edilen 11 bin çalışanıyla Mersin halkına hizmet etmektedir. Bir süredir malum çevreler tarafından belediyemiz ve terör örgütleri arasında bağ kurmaya yönelik iftiralar, çeşitli senaryolar ve karalama kampanyalarıyla bilinçli ve ısrarlı bir algı operasyonu sürdürülmektedir.

Hukukla bağdaşmayacak yöntemlerle, devletimiz kurumları eliyle belediye çalışanlarına yönelik operasyonlar yapılmakta hem çalışanlarımıza hem de belediyemize yönelik itibar suikastleri sahnelenmektedir.”

Seçer, gözaltı ve tutuklama kararlarının ‘saldırıyı çalışanlar ve belediyeyle ilişkilendirme çabası olduğunu’ söyleyerek şöyle devam etti: “Bunu kesinlikle reddediyoruz. Genel seçimler yaklaşırken Türkiye’de yaratılmak istenen siyasete ilişkin algı yönetimlerine Mersin ve belediyemizin alet edilmesine izin vermeyeceğiz.”