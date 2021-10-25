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Yaramazlara biraz batar!

Kur hareketliliğinde asıl tehlike: ‘Bütün dengeler bozulacak’

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya indirmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 10 büyükelçi için ‘istenmeyen kişi’ ilan etmesiyle beraber kurdaki artış devam ediyor. Dolar piyasaların açılmasıyla beraber 9,85’in üstünü test etti.

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy asıl tehlikenin yükselişten ziyade kurdaki oynaklık olduğuna dikkat çekerek raflardaki enflasyonun çok daha fazla olduğunu söyledi.


Fotoğraf: Reuters

Enflasyondaki yükseliş ve TL’deki kayıplara rağmen Erdoğan’ın istediği faiz indirimlerine eylülde başlayan MB, ekim ayında da gevşeme döngüsüne beklentilerin ötesinde 200 baz puanla devam etmişti.

Erdoğan, tutuklu insan hakları aktivisti Osman Kavala’yla ilgili ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçisinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi için Dışişleri’ne talimat verdiğini söylemişti.

‘Kurdaki oynaklık raflardaki enflasyona iki katı zarar veriyor’

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Halk TV’de kur ile enflasyon arasındaki denkleme dikkat çekti: “Biz raflardaki enflasyonu doların seviyesi ile ölçüyoruz ama inanır mısınız, bizim modellemelerimizde oynaklık onun iki katı kadar zarar veriyor.”

‘Kur sakinleşmezse dengeler bozulacak’

Bu durumun arz zincirinde kırılmalara neden olduğunu ifade eden Ulusoy şöyle devam etti: “Döviz kurunun sakinleşmesi gerekiyor. Bunu başaramadığımız takdirde bütün dengelerin bozulacağını söylemek yanlış olmaz.”

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