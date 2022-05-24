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Yaramazlara biraz batar!

Kaşıkçı’nın nişanlısı bu kez AYM’ye başvurdu


Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, davanın Suudi Arabistan’a devredilmesine hükmedilen mahkeme kararını Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı.

Kaşıkçı, nişanlısı Hatice Cengiz’le evlilik hazırlığı yapıyordu.

İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Adalet Bakanlığı’nın da olumlu görüşünün ardından, Washington Post yazarı gazetecinin 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan’a devredilmesine karar vermişti.


Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, bakanlığının davanın devrini uygun bulduğu yazısına karşı Ankara 14’üncü İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Daha sonra davanın Suudi Arabistan’a devredilmesine karar verilen mahkeme kararına da itiraz edilmişti ancak bu itiraz reddedilmişti.

Bu kez AYM’ye başvurdu

AA’nın haberine göre Cengiz, AYM’ye başvurarak davada verilen ‘durma’ kararının kaldırılıp yargılamaya devam edilmesini talep etti.

Cengiz’in avukatı aracılığıyla AYM’ye gönderilmek üzere İstanbul Ceza Mahkemeleri Ön Bürosuna sunduğu başvuru dilekçesinde, İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen hükmün detayları yer aldı.

Dilekçede, mahkemenin verdiği ‘durma’ kararı ve dosyanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrinin, Anayasa’nın 17’nci maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 2 ve 3’üncü maddelerinin ihlali mahiyetinde olduğu belirtildi.

Başvuru dilekçesinde, Kaşıkçı’nın ifade özgürlüğünün de yatay etki nedeniyle ihlal edildiği kaydedilerek kararın kaldırılıp yargılamaya devam edilmesi talep edildi.

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