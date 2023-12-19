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Yaramazlara biraz batar!

İstanbulspor başkanı hakemin kararına öfkelendi, takımını sahadan çekti

İstanbulspor başkanı, hakemin kararına öfkelenerek takımı sahadan çekti.

Fotoğraf: AA

İstanbulspor, Süper Lig’in 17’nci haftasında Trabzonspor’u konuk etti. Trabzonspor, dakika 11’de Trezeguet ile öne geçti. Ev sahibi takım 39’da Muammer Sarıkaya’yla skoru eşitlerken, Trabzonspor, 68’inci dakikada Onuachu’nun golüyle öne geçti.


Ancak bu gol uzun süre VAR’da incelenen pozisyonun ardından verildi. İstanbulspor yönetimiyse gol öncesi faul olduğunu savunarak karara karşı çıktı.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 73’üncü dakikada sahaya indi ve oyuncularını soyunma odasına çağırdı. İstanbulsporlu oyuncular maça devam etmek istedi.

İstanbulspor’un stoperi Simon Deli, sahada kalmak için başkan Sarıalioğlu’nun önünde diz çöktü ancak Sarıalioğlu ikna olmadı.

Hakemler ve Trabzonsporlu futbolcular da bir süre bekledikten sonra soyunma odasına gitti.

Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.

Ankaragücü başkanı da yumruk atmıştı

Ankaragücü başkanı Faruk Koca da 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı.

Koca dahil üç saldırgan tutuklanmış ve Koca hem kulüp başkanlığından hem de AKP’den istifa etmişti.

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