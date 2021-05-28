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İsrail’in Gazze saldırısında ölen çocuklar New York Times’ın birinci sayfasında: Onlar sadece çocuktu

İsrail’in en eski günlük gazetesi Haaretz’den sonra ABD’nin önde gelen gazetelerinden The New York Times da İsrail’in Gazze saldırılarında ölen 67 çocuğu birinci sayfasından yayımladı.

Fotoğraf: New York Times

‘Onlar sadece çocuktu’ başlıklı haberde, şu ifadeler kullanıldı: “Yaşları 18’in altında Gazze’de 67, Israil’de iki çocuk bu ay yaşanan çatışmalarda öldürüldü. Onlar doktor, sanatçı ve lider olmak istemişlerdi.”

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Haaretz de birinci sayfadan yayımlamıştı

Haaretz, İsrail ordusunun Gazze’ye saldırılarında ölen 67 çocuğun fotoğraf ve isimlerini birinci sayfadan yayımladı ve ‘Gazze’de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur’ başlığını atmıştı.

10 Mayıs’ta başlayıp 11 gün süren ve savaşın eşiğine gelinen çatışmalarda Gazze’de 67’si çocuk 254 Filistinli; İsrail tarafına atılan roketlerde ise 13 İsrailli yaşamını yitirmişti.

Mısır’ın arabuluculuğunda 21 Mayıs’ta ateşkes sağlanmıştı.

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