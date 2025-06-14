İsrail, İranlı üç nükleer bilimciyi daha öldürdü

İran, üç nükleer bilimcinin daha İsrail saldırılarında öldüğünü duyurdu.

Tahran’a nükleer bilimciler Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi’nin afişleri asıldı. Fotoğraf: AA

İsrail dün sabah (13 Haziran) İran’a ‘Yükselen Aslan’ harekatı başlatmış, altı İranlı nükleer bilimciyle, 20 üst düzey komutanı öldürmüştü.

İran hayatını kaybeden nükleer bilimcilerin adlarını şöyle duyurmuştu: Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Ekber Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi, Feridun Abbasi.

İran devlet televizyonu bugün üç nükleer bilimcinin daha öldürüldüğünü açıkladı. O nükleer bilimciler Ali Bekayi Kerimi, Mansur Asgeri ve Said Borci.

Böylece İsrail saldırılarında öldürülen İranlı nükleer bilimci sayısı 9’a yükseldi.

Görsel: AA

Ne olmuştu?

İsrail dün sabah (13 Haziran) İran’a geniş çaplı hava harekatı başlattı. Başkent Tahran dahil birçok kent vuruldu. 20’si üst düzey komutan, altısı nükleer bilimci en az 78 kişi öldü.

Öldüğü resmen açıklananlar arasında İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve ülkenin en önemli askeri karargahı Hatam el Anbiya’nın komutanı Gülam Ali Reşid de var.

İsrail, saldırının hedefinde İran’ın nükleer programının bulunduğunu bildirdi.

İran da İsrail’e füze saldırıyla karşılık verdi. İsrail devlet televizyonu KAN saldırılarda üç İsraillinin öldüğü, 172’sininse yaralandığını duyurdu. Yaralılarının çoğunun durumu hafif.

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