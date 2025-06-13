Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İran halkının özgürlükleri için zalim ve baskıcı rejime karşı ayağa kalkmasının zamanı gelmiştir” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu. Fotoğraf: AA

İran ordusunun İsrail’e karşı saldırıları başladı. Yüzlerce balistik füze fırlatıldı. İran devlet televizyonunun canlı yayınında füzelerin İsrail’in başkenti Tel Aviv’e isabet ettiği anların görüntüleri yayınlandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun açıklamasında füze saldırılarıyla ‘siyonist rejimin işgal ettiği topraklardaki hedefleri, askeri merkezleri ve hava üslerini’nin vurulduğu belirtildi.

İsrail, İran’ın attığı füzelerin yedi tanesinin isabet ettiğini duyurdu.

İran’ın misilleme için fırlattığı füzeler nedeniyle İsrail genelinde sirenler çalıyor. Halk sığınaklara yönlendiriliyor.

Netanyahu: Mücadelemiz sizi 46 yıldır baskılayan zalim diktatörlükle

İsrail Başbakanlığı X’ten Netanyahu’nun İran halkına seslendiği görüntüleri yayınlandı.

İsrail başbakanı, ülkesinin mücadelesinin ‘İran halkına değil, İran rejimine karşı’ olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İran’ın cesur halkına bir mesajım var: Mücadelemiz sizinle değil. Mücadelemiz, sizi 46 yıldır baskılayan zalim diktatörlükle. Özgürlüğünüzün gününün yaklaştığına inanıyorum. O gün geldiğinde, iki kadim halk arasında büyük dostluk yeniden filizlenecek.

İran ve İsrail halkları, Kiros’un zamanından beri dosttur. Şimdi İran halkının, bayrakları ve tarihi mirasları etrafında birleşerek, özgürlükleri için zalim ve baskıcı rejime karşı ayağa kalkmasının zamanı gelmiştir.

Uygar dünyaya: Dünyanın en tehlikeli rejiminin, dünyanın en tehlikeli silahlarına sahip olmasına izin vermeyeceğiz. İran, nükleer silahları terörist vekil güçlerine vermeyi planlıyor ve bu da nükleer terör kâbusunu gerçeğe dönüştürecek. İran’ın balistik füzelerinin menzilinin artması, bu nükleer kabusu Avrupa şehirlerine, ardından Amerika’ya taşıyacaktır.”