İran'dan fırlatılan füzeler İsrail'de yedi noktaya isabet etti

İran, İsrail’in saldırılarına misilleme başlattı. En az 100’ün üzerinde ateşlenen balistik füzeler İsrail’de yedi noktaya isabet etti.

İran İsrail’e misilleme saldırısı başlattı

İran devlet televizyonu, İran ordusunun İsrail’e misillemesinin başladığını duyurdu. Yüzlerce balistik füze fırlatıldığı bildirildi. Canlı yayında füzelerin başkent Tel Aviv’e isabet ettiği anların görüntüleri yayınlandı.

İsrail ordu radyosunun haberinde İran’dan atılan füzelerin İsrail’de yedi noktaya isabet ettiği, bu bölgelerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’ndan yapılan açıklamadaysa şu ana kadar yedi kişinin yaralandığı bildirildi.

İran’ın misilleme için fırlattığı füzeler nedeniyle İsrail genelinde sirenler çalıyor. Halk sığınaklara yönlendiriliyor.

Sosyal medyadaki görüntülerdeyse füzelerin yerleşim yerlerinde hasarlar bıraktığı görülüyor.

İran, İsrail’in saldırılarına karşılık balistik füze saldırıları başlattı

Ne olmuştu?

İsrail bu sabah (13 Haziran) İran’a geniş çaplı hava harekatı başlattı. Başkent Tahran dahil birçok kent vuruldu. 20’si üst düzey komutan, altısı nükleer bilimci en az 78 kişi öldü.

Öldüğü resmen açıklananlar arasında İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve ülkenin en önemli askeri karargahı Hatam el Anbiya’nın komutanı Gülam Ali Reşid da var.

İsrail, saldırının hedefinde İran’ın nükleer programının bulunduğunu bildirdi.

İran misilleme olarak İsrail’e 100 kadar insansız hava aracı (İHA) gönderdi. İsrail, İHA’ların hava sahasına ulaşmadan imha edildiğini bildirdi.

İran’dan üst düzey yetkililer artarda açıklamalarda İsrail’in saldırılarına karşılık verileceğini duyurdu.