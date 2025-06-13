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İran, İsrail'i vurdu: Tel Aviv'den dumanlar yükseldi

İran, İsrail’e balistik füzelerle saldırdı. İsrail’in başkenti Tel Aviv’de dumanlar yükseldi.

Fotoğraf: X / Ekran görüntüsü

İran devlet televizyonu, İran ordusunun İsrail’e misillemesinin başladığını duyurdu. Yüzlerce balistik füze fırlatıldığı bildirildi. Canlı yayında füzelerin Tel Aviv’e isabet ettiği anların görüntüleri yayınlandı.


İsrail Ordusu’nun açıklamasındaysa hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi ve vatandaşlara sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı.

İran’ın attığı füzelerin yedi tanesinin isabet ettiği duyuruldu.

İsrail’deki cep telefonlarına uyarı alarmları ve ‘sığınaklara gidilmesi’ talimatı gönderildi.

İran İsrail’e misilleme saldırısı başlattı

Ne olmuştu?

İsrail bu sabah (13 Haziran) İran’a geniş çaplı hava harekatı başlattı. Başkent Tahran dahil birçok kent vuruldu. 20’si üst düzey komutan, altısı nükleer bilimci en az 78 kişi öldü.

Öldüğü resmen açıklananlar arasında İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve ülkenin en önemli askeri karargahı Hatam el Anbiya’nın komutanı Gülam Ali Reşid da var.

İsrail, saldırının hedefinde İran’ın nükleer programının bulunduğunu bildirdi.

İran misilleme olarak İsrail’e 100 kadar insansız hava aracı (İHA) gönderdi. İsrail, İHA’ların hava sahasına ulaşmadan imha edildiğini bildirdi.

İran’dan üst düzey yetkililer, İsrail’in saldırılarına karşılık verileceğini açıkladı.

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