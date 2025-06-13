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Yaramazlara biraz batar!

İranlı yetkili: İntikamımız daha yeni başladı

Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, “İntikamımız daha yeni başladı. Komutanlarımızı, bilim insanlarımızı ve halkımızı öldürmelerinin bedelini ağır ödeyecekler” dedi.

Fotoğraf: AA

İran ordusunun İsrail’e karşı saldırıları başladı. Yüzlerce balistik füze fırlatıldı. İran devlet televizyonunun canlı yayında füzelerin İsrail’in başkenti Tel Aviv’e isabet ettiği anların görüntüleri yayınlandı.


İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun açıklamasında füze saldırılarıyla ‘siyonist rejimin işgal ettiği topraklardaki hedefleri, askeri merkezleri ve hava üslerini’nin vurulduğu belirtildi.

İsrail, İran’ın attığı füzelerin yedi tanesinin isabet ettiğini duyurdu.

İran’ın misilleme için fırlattığı füzeler nedeniyle İsrail genelinde sirenler çalıyor. Halk sığınaklara yönlendiriliyor. 

Sosyal medyadaki görüntülerdeyse füzelerin yerleşim yerlerinde hasarlar bıraktığı görülüyor.

Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, “İntikamımız daha yeni başladı. Komutanlarımızı, bilim insanlarımızı ve halkımızı öldürmelerinin bedelini ağır ödeyecekler” dedi.

Yetkili ayrıca, “İsrail’in hiçbir yeri artık güvende olmayacak” dedi.

Reuters’ın aktardığına göre İran devlet televizyonu ayrıca, en az bir İsrail savaş uçağının düşürüldüğünü ve pilotunun esir alındığını bildirdi.

Ne olmuştu?

İsrail bu sabah (13 Haziran) İran’a geniş çaplı hava harekatı başlattı. Başkent Tahran dahil birçok kent vuruldu. 20’si üst düzey komutan, altısı nükleer bilimci en az 78 kişi öldü.

Öldüğü resmen açıklananlar arasında İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve ülkenin en önemli askeri karargahı Hatam el Anbiya’nın komutanı Gülam Ali Reşid da var.

İsrail, saldırının hedefinde İran’ın nükleer programının bulunduğunu bildirdi.

İran misilleme olarak İsrail’e 100 kadar insansız hava aracı (İHA) gönderdi. İsrail, İHA’ların hava sahasına ulaşmadan imha edildiğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, saldırılara karşılık verileceğini belirterek “İran’ın güçlü cevabı düşmanı perişan edecek” dedi.

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İranlı yetkili: İntikamımız daha yeni başladı

Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, “İntikamımız daha yeni başladı. Komutanlarımızı, bilim insanlarımızı ve halkımızı öldürmelerinin bedelini ağır ödeyecekler” dedi.