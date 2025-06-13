Atom Enerjisi Ajansı: İran'daki Natanz nükleer tesisinde sızıntı var

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) İsrail’in hedef aldığı İran’ın Natanz nükleer tesisinde sızıntı olduğunu bildirdi.

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İsrail, bu sabaha karşı (13 Haziran) İran’a hava saldırıları başlatmış, ülkenin nükleer programını hedef almıştı.

CNN Türk ABD temsilcisi Yunus Paksoy’un aktardığına göre UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) rapor verdi.

Grossi, İran’daki Natanz Nükleer tesisinde radyolojik ve kimyasal kirliliğin olduğunu söyledi.

Grossi şunları söyledi:

“Tesisin içinde hem radyoaktif maddelere hem de kimyasal bileşenlere bağlı ciddi bir kontamisyon yaşandığı bildiriliyor. Bu durum, hem çalışanlar hem de çevre açısından önemli bir sağlık ve güvenlik riski oluşturabilir.

Natanz’daki yeraltı zenginleştirme bölümüne yönelik bir saldırı belirtisi yok, ancak elektrik tedarikine yönelik saldırı, santrifüjlere zarar vermiş olabilir. Radyolojik kirlenme uygun önlemlerle kontrol edilebilir.

İran’ın yüzde 60 saflıkta uranyum ürettiği yerüstü tesisi tamamen imha edildi.”

Ne olmuştu?

İsrail bu sabah (13 Haziran) İran’a geniş çaplı hava harekatı başlattı. Başkent Tahran dahil birçok kent vuruldu. 20’si üst düzey komutan, altısı nükleer bilimci en az 78 kişi öldü.

Öldüğü resmen açıklananlar arasında İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve ülkenin en önemli askeri karargahı Hatam el Anbiya’nın komutanı Gülam Ali Reşid da var.

İsrail, saldırının hedefinde İran’ın nükleer programının bulunduğunu bildirdi.

İran misilleme olarak İsrail’e 100 kadar insansız hava aracı (İHA) gönderdi. İsrail, İHA’ların hava sahasına ulaşmadan imha edildiğini bildirdi.

İran’dan üst düzey yetkililer, İsrail’in saldırılarına karşılık verileceğini açıkladı.

İran, bu akşam balistik füzelerle İsrail’e karşı saldırılara başladı.