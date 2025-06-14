İran'dan İsrail'e misilleme: Üç ölü 91 yaralı

İran 13 Haziran saldırılarına karşı İsrail’e balistik füzelerle saldırıyor. Altı saldırıda ölü sayısı üçe, yaralı sayısıysa 91’e yükseldi.

Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesinde çok sayıda bina yıkıldı. Fotoğraf: AA

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre İran’ın İsrail’e düzenlediği son saldırılarda başkent Tel Aviv’in güneyindeki bazı binalar hedef alındı.

Sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda iki kişi öldü, üçü ağır 21 kişi yaralandı. Böylece İran saldırılarında ölenlerin sayısı üçe, yaralananların sayısı ise 91’e yükseldi.

Haaretz’in haberine göre Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesinde İran füzelerinin isabet ettiği dokuz bina tamamen yıkıldı.

Kanal12’yse saldırılar nedeniyle 300 İsraillinin evlerinden tahliye edildiğini ve enkazlarda arama çalışması yapıldığını duyurdu.

Tahran’da patlama sesleri: İsfahan’daki nükleer tesise saldırı

İran’ın başkenti Tahran’ın doğusunda da şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, patlama seslerinin Tahran’ın doğusundaki Hakimiye ve Tahranpars semtlerinden geldiğini yazdı.

İsrail ordusuysa İran’ın Natanz’ın (İran’ın en büyük nükleer tesisi) yanı sıra İsfahan’daki nükleer tesisi de vurduklarını duyurdu.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichai Adraee İsfahan’daki tesiste nükleer silah yapımında zenginleştirilmiş uranyumun yeniden dönüştürülmesi işleminin yapıldığını öne sürdü.

Ne olmuştu?

İsrail bu sabah (13 Haziran) İran’a geniş çaplı hava harekatı başlattı. Başkent Tahran dahil birçok kent vuruldu. 20’si üst düzey komutan, altısı nükleer bilimci en az 78 kişi öldü.

Öldüğü resmen açıklananlar arasında İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve ülkenin en önemli askeri karargahı Hatam el Anbiya’nın komutanı Gülam Ali Reşid de var.

İsrail, saldırının hedefinde İran’ın nükleer programının bulunduğunu bildirdi.

İran misilleme olarak İsrail’e 100 kadar insansız hava aracı (İHA) gönderdi. İsrail, İHA’ların hava sahasına ulaşmadan imha edildiğini bildirdi.

İran’dan üst düzey yetkililer, İsrail’in saldırılarına karşılık verileceğini açıkladı.



