İsrail-İran gerilimiyle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail-İran gerilimiyle ilgili provokatif paylaşımlara resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Tunç’un açıklaması şöyle:

“İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu paylaşımları yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür provokatif içeriklere asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir.”

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Ne olmuştu?

İsrail 13 Haziran gece 03:00 sıralarında İran’a geniş çaplı hava harekatı başlattı. Başkent Tahran dahil birçok kent vuruldu. 20’si üst düzey komutan, altısı nükleer bilimci en az 78 kişi öldü.

Öldüğü resmen açıklananlar arasında İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve ülkenin en önemli askeri karargahı Hatam el Anbiya’nın komutanı Gülam Ali Reşid da var.

İsrail, saldırının hedefinde İran’ın nükleer programının bulunduğunu bildirdi.

İran misilleme olarak İsrail’e 100 kadar insansız hava aracı (İHA) gönderdi. İsrail, İHA’ların hava sahasına ulaşmadan imha edildiğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, saldırılara karşılık verileceğini belirterek “İran’ın güçlü cevabı düşmanı perişan edecek” dedi.

Ardından 13 Haziran akşam saatlerinde İran ordusu, İsrail’e yüzlerce balistik füzeyle karşı saldırı başlattı.