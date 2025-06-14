Tahran'da bir binaya saldırı: '20'si çocuk 60 ölü'

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’da 14 katlı bir binayı hedef aldı. İran devlet televizyonu binada 20’si çocuk 60 kişinin hayatını kaybettiği duyurdu.

Tahran. Fotoğraf: AA / Temsili

İran ve İsrail arasında İsrail’in dünkü ‘Yükselen Aslan’ harekatı sonrası başlayan karşılıklı saldırılar sürüyor.

İran devlet televizyonu İsrail’in dün Tahran’ın Çamran semtindeki 14 katlı bir binanın hedef aldığını duyurdu. Binada 20’si çocuk 60 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

‘Suçlu siyonist pişman olana kadar operasyona devam edeceğiz’

Bu arada İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfezl Şikarçi İsrail’e düzenlenen saldırılarla “Suçlu siyonist pişman olana kadar operasyona devam edeceğiz” dedi.

‘Hamaney, İsrail’e füze fırlatmaya devam ederse Tahran yanacak’

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’sa, İran lideri Ali Hamaney’in yapılan misillemelerle Tahran sakinlerini ağır bir bedel ödeyecek duruma getirdiğini söyledi.

“Hamaney, İsrail’e füze fırlatmaya devam ederse Tahran yanacak” diyen Katz, İsrail saldırılarının plana uygun şekilde devam ettiğini iddia etti.

Ne olmuştu?

İsrail dün sabah (13 Haziran) İran’a geniş çaplı hava harekatı başlattı. Başkent Tahran dahil birçok kent vuruldu. 20’si üst düzey komutan, altısı nükleer bilimci en az 78 kişi öldü.

Öldüğü resmen açıklananlar arasında İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve ülkenin en önemli askeri karargahı Hatam el Anbiya’nın komutanı Gülam Ali Reşid de var.

İsrail, saldırının hedefinde İran’ın nükleer programının bulunduğunu bildirdi.

İran da İsrail’e füze saldırıyla karşılık verdi. İsrail devlet televizyonu KAN saldırılarda üç İsraillinin öldüğü, 172’sininse yaralandığını duyurdu. Yaralılarının çoğunun durumu hafif.