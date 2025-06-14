İsrail biri istihbaratçı iki İranlı generali daha öldürdü

İran Devrim Muhafızları Ordusu üst düzey askerlerinden General Gulamreza Mehrabi ve General Mehdi Rabbani de İsrail saldırılarında öldürüldü.

Gulamreza Mehrabi (solda), Mehdi Rabbani (sağda) Fotoğraf: Iranwire.com

Ölüm haberini İran Genelkurmay Başkanlığı İletişim ve Bilgilendirme Merkezi duyurdu.

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre Mehrabi Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesi başkan yardımcısı, Rabbani Genelkurmay Başkanlığı Operasyon Dairesi başkan yardımcısıydı.

Ne olmuştu?

İsrail dün sabah (13 Haziran) İran’a geniş çaplı hava harekatı başlattı. Başkent Tahran dahil birçok kent vuruldu. 20’si üst düzey komutan, altısı nükleer bilimci en az 78 kişi öldü.

Öldüğü resmen açıklananlar arasında İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve ülkenin en önemli askeri karargahı Hatam el Anbiya’nın komutanı Gülam Ali Reşid de var.

İsrail, saldırının hedefinde İran’ın nükleer programının bulunduğunu bildirdi.

İran da İsrail’e füze saldırıyla karşılık verdi. İsrail devlet televizyonu KAN saldırılarda üç İsraillinin öldüğü, 172’sininse yaralandığını duyurdu. Yaralılarının çoğunun durumu hafif.