İsrail: İran'a giden yol döşendi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve hava kuvvetleri komutanı Tomer Bar, İran’a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu ve ekledi: “İran’a giden yol döşendi.”

Tahran. Fotoğraf: AA

İsrail ve İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken, İsrailli askeri yetkililer Zamir ve Bar ‘durum değerlendirmesi’nde Tel Aviv’e saldırılarla ‘İran yolunun döşendiğini’ öne sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee’nin X’teki açıklamasına göre İran’a ait füze bataryalarına saldırılarını hatırlatan ikili, İran’a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini söyledi.

#عاجل رئيس الاركان وقائد سلاح الجو في تقييم الوضع صباح اليوم: الطريق إلى ايران معبدًا



بناء على الخطط العملياتية ستبدأ طائرات سلاح الجو بالعمل لمهاجمة أهدافًا في طهران pic.twitter.com/9UxHKA8Pbl — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 14, 2025

İsrail ordusuna göreyse Bar, İran’da çok sayıda füze bataryasının bulunduğu yüzlerce hedefi vurduklarını, bununla İran hava sahasında hareket özgürlüğü kazandıklarını öne sürdü.

İsrail hava kuvvetleri komutanı ayrıca “İsrail ilk kez Tahran’da savunma unsurlarını hedef aldı” dedi.

İsrail ordusuysa İran’da hedef alınan karadan karaya füze bataryalarının görüntülerini paylaştı.

#عاجل سلاح الجو يواصل ضرب عشرات منصات صواريخ أرض أرض في إيران. هكذا ضربنا بدقة منصات صواريخ أرض أرض جاهزة للإطلاق.#الأسد_الصاعد pic.twitter.com/zyvLVfyhCY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 14, 2025

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesiyse son 24 saatte İran hava savunma sistemlerinin büyük kısmının yok edildiği öne sürdü.

Ne olmuştu?

İsrail dün sabah (13 Haziran) İran’a geniş çaplı hava harekatı başlattı. Başkent Tahran dahil birçok kent vuruldu. 20’si üst düzey komutan, altısı nükleer bilimci en az 78 kişi öldü.

Öldüğü resmen açıklananlar arasında İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve ülkenin en önemli askeri karargahı Hatam el Anbiya’nın komutanı Gülam Ali Reşid de var.

İsrail, saldırının hedefinde İran’ın nükleer programının bulunduğunu bildirdi.

İran da İsrail’e füze saldırıyla karşılık verdi. İsrail devlet televizyonu KAN saldırılarda üç İsraillinin öldüğü, 172’sininse yaralandığını duyurdu. Yaralılarının çoğunun durumu hafif.



