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Halil Falyalı cinayeti: Zanlı Hollanda’da yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane patronu Halil Falyalı ve şoförünün öldürüldüğü cinayetin zanlısı Hollanda’da yakalanarak tutuklandı. Zanlının Türkiye’ye iade edilmesi bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarıyla gündeme gelen KKTC’li kumarhane sahibi Halil Falyalı 8 Şubat’ta, Girne’de arabasındayken silahlı saldırıya uğramıştı. Falyalı kaldırıldığı hastanede, şoförü Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetmişti. 


BBCTürkçe‘den Yusuf Özkan’ın haberine göre çifte cinayeti işleyen firari zanlı bu hafta başında Lahey yakınlarındaki Zoetermeer kasabasında yakalandı.

Hollanda polisi, Türk emniyet birimlerinin uyarısı üzerine zanlıyı takibe aldığını ve Zoetermeer’e yerleşmeye çalıştığını tespit ettiğini söyledi.

Zanlı çarşamba öğleden sonra Lahey’de hakim karşısına çıktı ve tutuklandı. Zanlının Türkiye’ye iade edilmesi bekleniyor.

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