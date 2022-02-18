Falyalı cinayetinde yeni bulgular: Dört araçla iki noktada pusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarıyla gündeme gelen KKTC’li kumarhane sahibi Halil Falyalı 8 Şubat’ta, Girne’de arabasındayken silahlı saldırıya uğramıştı. Falyalı kaldırıldığı hastanede, şoförü Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Saldırıyla ilgili KKTC’de dört kişi tutuklanırken, İstanbul’da da altı kişi gözaltına alınmıştı.

AA’nın emniyet yetkililerinden aktardığına göre, saldırganların Falyalı’ya dört araçla iki ayrı noktada pusu kurduğu ve Falyalı’nın saldırı öncesi adresten çıkışının bir kişi tarafından pusu atanlara haber verildiği tespit edildi.

Falyalı’nın kullandığı yolda güvenlik kameralarının olmadığı bir noktada bekleyen üç kişi tarafından araca önce tabancayla dört el ateş edildiği, sonrasındaysa aracın kalaşnikof tüfeklerle tarandığı belirlendi.

Olay sonrasında harekete geçen ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, saldırganlardan Ö.T.’nin bir otelin önüne araçla geldiğini ve araçtan indikten sonra eldivenlerini çıkararak çöpe attığını tespit etti. Eldivenlere el koyan polis, yaptığı incelemede barut izine ulaştı.

Sahte kimlikle kiralanmış

KKTC polisinin saldırıda kullanılan otomobillerin kiralandığı şirketten aldığı, kiralayan kişiye ait kimlik görselini Türkiye ile paylaştığı, Türk polisininse kimlik bilgileriyle fotoğrafın uyuşmadığını ve fotoğrafın V.S.’ye ait olduğunu KKTC’ye bildirdiği öğrenildi.

KKTC polisi, elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlediği operasyonlarda, gözcü M.Ç. ile saldırganlardan V.S. ve Ö.T’yi gözaltına almıştı.

Ayrıca, Mustafa Söylemez’in saldırı sonrası kullandığı iddia edilen ve İstanbul’a döndüğü sırada Ercan Havalimanı otoparkında bıraktığı otomobilde yapılan incelemelerdeyse el freni üstünde bir eldiven daha bulundu. Bu eldivende yapılan incelemede de benzer şekilde barut izi çıktı. Söz konusu eldiven DNA eşleştirmesi için Türkiye’ye gönderildi.

Şüphelilerin saldırı öncesi KKTC’ye tanımlı iki telefon hattı aldıkları, bu hatlar üzerinden görüştükleri ve hatları olay sonrası attıkları ancak hatlardan birine ait kartın Ö.T.’nin üzerinde bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemler sürüyor

Bu arada, Falyalı ve şoförü Demirtaş’ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin İstanbul’da gözaltına alınan altı kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekiplerce 9, 12 ve 13 Şubat’ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez’in de aralarında bulunduğu altı kişinin henüz ifadelerinin alınmasına başlanmadığı ancak hafta sonuna kadar işlemlerinin tamamlanıp, pazartesi günü adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.